22 ott 2021 10:39

“TU PENSA CHE COGLIONE INZAGHI CHE LI HA FATTI GIOCARE E VINCERE PER 5 ANNI, I GIOCATORI FORTI DEVONO GIOCARE SEMPRE SENNÒ NON SEI UN GRANDE ALLENATORE, CARO SARRI" – IL “LIKE” GALEOTTO DI LUIS ALBERTO A UN POST CONTRO SARRI DOPO IL PAREGGIO IN CASA CON L’OLYMPIQUE MARSIGLIA: IL CENTROCAMPISTA SPAGNOLO È PARTITO DALLA PANCHINA PER LA SECONDA VOLTA CONSECUTIVA (L’ALTRA CONTRO L’INTER IN CAMPIONATO) E TRA I DUE SEMBRA NON ESSERE SBOCCIATA L’AMICIZIA, DOPO IL RITARDO NEL PRESENTARSI AL RITIRO ESTIVO...