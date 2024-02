“TRA TUTTI I TROFEI VINTI SCELGO LA CONFERENCE, PER LA DIMENSIONE DELLA GIOIA CHE HA PORTATO A ROMA” – MOURINHO TORNA A PARLARE ALLA VIGILIA DI ROMA-INTER - “RICORDI BRUTTI? HO PERSO UNA FINALE DI EUROPA LEAGUE AI RIGORI PERCHÉ UN ARBITRO HA DECISO CHE NON POTEVAMO VINCERE” – POI RIVELA: “AVREI VOLUTO DE ROSSI E TOTTI ALL’INTER MA…”

L’esonero non sembra aver scalfito l’amore per Roma. Anzi, José Mourinho sembra volerlo rimarcare appena ne ha l’opportunità. Mettendo quei ricordi davanti anche ai trofei più importanti collezionati nel corso della sua carriera. “Ho tanti ricordi belli. E tanti brutti”, dice quando il blogger Ohm che lo intervista su youtube, gli chiede quale sia il momento a cui è più legato. “Non è il trofeo più importante che ho vinto, ma per la dimensione di gioia che ha portato dico il trofeo con la Roma. Anche se è impossibile sceglierne solo uno o due”.

Insomma, cuore di Roma. Ma non solo legato alla gioia della Conference vinta nel 2022, alla prima stagione in giallorosso: “Anche i ricordi brutti sono tanti”, ammette Mou. “Ho perso due semifinali di Champions ai rigori. Ho perso una finale di Europa League ai rigori perché un arbitro ha deciso che non potevamo vincere. Sono tanti”. E la finale di cui parla è quella persa contro il Siviglia lo scorso giugno: con la Roma, ovviamente.

Attenzione però. Nel suo cuore c’è posto persino per l’uomo che ne ha raccolto l’eredità sulla panchina dell’Olimpico. “Avrei voluto De Rossi all’Inter e al Real Madrid, ma non è stato possibile. Avrei voluto Totti all’Inter anche già con un’età altissima ma non è stato possibile. Ci sono sempre giocatori che vorresti e non riesci ad allenare”

