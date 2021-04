“I VACCINI AI CALCIATORI? PRIMA GLI ANZIANI E CHI NE HA BISOGNO” - IL CT DELLA NAZIONALE, ROBERTO MANCINI, SPERNACCHIA L'IDEA DI VALENTINA VEZZALI, SOTTOSEGRETARIO ALLO SPORT, E DEL PRESIDENTE FIGC GRAVINA DI IMMUNIZZARE CALCIATORI E ATLETI. IL CT, FINITO NEL TRITACARNE PER UNA VIGNETTA SUL COVID, DIMOSTRA DI AVER CAPITO LA LEZIONE E SI SINTONIZZA SUL MOOD NAZIONALE: “SPERIAMO CHE, PRIMA DELL' OLIMPICO, RIAPRA IL PAESE: PER TUTTE LE PERSONE CHE HANNO SOFFERTO E CON PROBLEMI”

Nel gioco di pesi e contrappesi, il mondo del calcio è un fantastico equilibrista. E Roberto Mancini si dimostra ct davvero Nazionale. Chi non voglia nascondersi davanti alla realtà, o sbandierare il solito velo moralistico, sa bene che calciatori per gli Europei e atleti per le Olimpiadi necessitano di vaccinazione ad evitarsi lo stop feroce e problematico durante le competizioni.

Lo hanno mostrato le ultime manifestazioni e la recente spedizione degli azzurri del calcio dove il Covid ne ha messi troppi fuori uso. Valentina Vezzali, da ex atleta nonché buon sottosegretario allo Sport, e il presidente federale Gravina hanno dunque avanzato la proposta per calciatori e atleti, alla faccia di qualche mugugno.

E qui ecco Mancini, uno che crede fermamente nel vaccino, allentare la morsa. «Spero che vengano vaccinate le persone che hanno più bisogno: quelle anziane. Per i calciatori se ne occuperà la federazione», ha detto ieri, durante la cerimonia di promozione turistica delle Marche. Soggiungendo, per chi vuol intendere: «Noi viaggiamo in lungo e in largo, a contatto con tante persone». Insomma il ct bada alla gente, i superiori agli atleti, ed il gioco è fatto.

Ci sta che calcio e sport debbano volteggiare sull' asse di equilibrio in un Paese dove il buon senso va a ondate. La riapertura al pubblico dell' Olimpico, con vista Europei, ha fatto risentire altri settori, dimenticando che il fatto è strumentale ad evitare problemi di politica sportiva.

Mancini, che finì nel tritacarne per una vignetta sul Covid e dopo aver giustamente richiesto rose allargate agli Europei, ha capito la lezione ed ora parla con la gente e per la gente.

«Speriamo che, prima dell' Olimpico, riapra il Paese: per tutte le persone che hanno sofferto e con problemi». Il pallone serve anche a questo: a sponsorizzare sentimento e speranze. Basta saperlo fare con garbo.

Quando il ct disse «Lo sport è un diritto quanto istruzione e lavoro», ci fu maretta polemica e politica. Ora ha rilanciato la palla nell' altro campo. Basta un colpo di tacco per cambiare faccia ad una partita.

