“VAFFANCULO, FOTTUTO IDIOTA!” – FRANCES TIAFOE PERDE LA TESTA DOPO LA SCONFITTA AL TERZO TURNO NEL MASTERS 1000 DI SHANGHAI CONTRO ROMAN SAFIULLIN – IL TENNISTA AMERICANO SI È SCAGLIATO CONTRO IL GIUDICE, INSULTANDOLO: “VAFFANCULO! HAI ROVINATO LA PARTITA, FAI IL TUO FOTTUTO LAVORO! SONO TRE ORE CHE COMBATTO E CORRO PER LA MIA VITA” – ORA RISCHIA UNA GROSSA SQUALIFICA... - VIDEO

Estratto dell'articolo di Francesco Sessa per www.gazzetta.it

Frances Tiafoe perde la testa. Dopo la sconfitta al terzo turno nel Masters 1000 di Shanghai contro Roman Safiullin in un match tiratissimo (5-7 7-5 7-6), l’americano si è scagliato pesantemente contro il giudice di sedia, Jimmy Pinoargote, e adesso rischia grosso.

Gli insulti (perché di questo si tratta) all’indirizzo dell’arbitro sono stati pronunciati a voce alta dopo il saluto a rete con l’avversario: "Vaffan***o, vaffan***o, amico. Sul serio, vaffan***o, fottuto idiota. Hai rovinato la partita! Fai il tuo fottuto lavoro! Sono tre ore che combatto e corro per la mia vita!".

Una scena surreale che rischia di macchiare indelebilmente l’immagine di Tiafoe, già conosciuto per i suoi atteggiamenti non sempre esemplari in campo. Ma cosa ha causato l’uscita di testa dell’americano? Un time violation chiamato da Pinoargote nelle fasi concitate di partita, sul 5-5 dei tie break conclusivo. Tiafoe aveva già ricevuto warning e dunque ha perso la prima di servizio perché, secondo il giudice di sedia, era scaduto il tempo a sua disposizione per la battuta.

La chiamata è arrivata sebbene Tiafoe avesse lanciato la palla in aria (“Le regole sono così”, la motivazione del giocatore), ma l’americano non sembrava effettivamente pronto a colpire la palla. Insomma: secondo l’arbitro, non si è trattato di un lancio sbagliato (può capitare) ma di una perdita di tempo. E adesso Tiafoe rischia di subire una pesante squalifica.

