LA “VARIANTE AZZURRA” IMPESTA ANCHE IL PSG - POSITIVO FLORENZI, DOPO VERRATTI (ALLA SECONDA INFEZIONE NEL GIRO DI DUE MESI): SALTANO L’ANDATA DI CHAMPIONS CONTRO IL BAYERN - I DUE ITALIANI ERANO NEL GIRO DELLA NAZIONALE DOVE È SCOPPIATO IL FOCOLAIO CHE HA COLPITO QUATTRO MEMBRI DELLO STAFF E BONUCCI - A PARIGI TRA UN’ONDATA E L’ALTRA NON SONO STATI FORTUNATI CON IL COVID-19...

Alessandro Grandesso per www.gazzetta.it

Dopo Marco Verratti, anche Alessandro Florenzi. Il terzino del Psg è positivo al Covid-19, dopo l'ultimo tampone effettuato a Parigi, ne ha dato notizia il club. Florenzi è stato testato dopo che venerdì il centrocampista abruzzese è stato messo in isolamento per il secondo contagio nel giro di due mesi.

Verratti tra l'altro era rientrato in anticipo dal ritiro dell'Italia proprio insieme a Florenzi, dopo l'impegno in Bulgaria, ma per problemi fisici. Come il connazionale, il giallorosso in prestito ha già saltato la gara con il Lilla, ma dovrà rinunciare anche all'andata dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco di mercoledì. Dopo la partita degli azzurri contro la Lituania, erano risultati positivi anche quattro membri dello staff azzurro.

ONDATE

Finora Florenzi era sfuggito alle precedenti ondate di contaminazioni in seno al Psg. A fine gennaio, Verratti si era ammalato in una forma lieve, come il centrale Diallo e due membri dello staff, e dopo Rafinha, Pochettino, Kehrer e Dagba a inizio anno.

Poi era toccato al giovane Pembélé, e ad inizio marzo a Kean, anche lui rispedito a casa dal c.t. Mancini dopo averne verificato la condizione fisica non al meglio, al termine della convalescenza. A fine estate, poco prima dell'arrivo di Florenzi, si erano ammalati anche Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi, Paredes, Navas, Herrera e il capitano Marquinhos.

Il difensore azzurro ora dovrà rispettare una quarantena di almeno una settimana che lo priverà di due gare cruciali per il calendario del club dell'emiro del Qatar.

