“PER VENIRE IN TV, A "PRESSING", MARADONA NON VOLLE SOLDI MA TUTTE LE MUSICASSETTE DI CRISTINA D’AVENA” – MARINO BARTOLETTI MEMORIES: “ALL’EPOCA DAVAMO 5 MILIONI DI LIRE IN STERLINE D’ORO PER OGNI COMPARSATA. RUUD GULLIT PRETESE PER MANO DELLA MOGLIE L’INTERO CACHET AD UN CAMBIO IL PIÙ FAVOREVOLE POSSIBILE" - "AL MATRIMONIO DI DIEGO C’ERANO ANCHE I SUOI AMICI D’INFANZIA, UNO ERA APPENA USCITO DA GALERA. MOLTI GIORNALI ITALIANI, NON INVITATI, SPUTARONO SU QUELLE NOZZE CERCANDO DI..."

Da ilnapolista.it

ottavio bianchi maradona 2

Che gioia vedere Marino Bartoletti in ottima forma al Museo Correale di Sorrento – nell’ambito de “I colori di Lucio” – per la presentazione del suo secondo libro “Il ritorno degli Dei (Gallucci)” – dopo il grande successo del suo primo titolo “La cena degli Dei” che gli è valso anche il Premio Bancarella 2021. Sulla copertina del testo, ora in libreria, Bartoletti ha fatto effigiare di spalle Paolo Rossi e Diego Armando Maradona e sollecitato da Francesco Pinto ha squadernato il suo eloquio romantico con un fiume in piena di aneddoti su Enzo Ferrari, Enzo Bearzot, Gaetano Scirea, et cetera, non dimenticandosi di Sinisa Mihajlovic “che è ora nelle mani dei bravissimi medici del Sant’Orsola di Bologna dove sono stato curato anch’io”.

marino bartoletti 1

Ma soprattutto la sua attenzione si ferma su Pablito e sulla sua storia, “fu squalificato nel calcio scommesse senza avere fatto nulla, ma non volle tradire un amico che l’aveva tradito…”.

Poi il terreno più scivoloso (Pinto), quello dei ricordi legati alla sua frequentazione con il Pibe de Oro. “Sa che io sono stato uno dei soli giornalisti con i baffi – l’altro era Gianni Minà, ndr – che fu invitato al matrimonio di Maradona? – dice Bartoletti -: molti giornali italiani, non invitati, sputarono su quello sponsale cercando di mettergli contro i tifosi argentini per lo sfarzo eccessivo… Ma sa chi c’era invitato anche? Tutti i residenti del Barrio natale bonaerense di Diego – Villa Fiorito – ed uno di quelli era appena uscito da galera… Maradona aveva il senso morale e pratico dell’amicizia”.

cristina davena 2

Sulla scorta di questo rapporto amicale Bartoletti racconta anche – lui era direttore di “Pressing”, l’anti Domenica Sportiva messa su dalle reti del Biscione – quando invitò, dopo Milan-Napoli del 1990-91, Maradona in trasmissione. “All’epoca davamo 5 milioni di lire in sterline d’oro per ogni comparsata – continua il direttore -, ma se Ruud Gullit pretese per mano della moglie l’intero cachet ad un cambio il più favorevole possibile, Diego mi disse che se gli avessi detto un’altra volta di prendere quei soldi mi avrebbe tolto l’amicizia. Anzi no, mi chiese una cosa: tutte le audiocassette di Cristina D’Avena che editavamo noi di Mediaset tramite la Jolly: quindi Maradona in trasmissione ci costò 2700 lire”.

DIEGO ARMANDO MARADONA CLAUDIA VILLAFANE

Anche nel libro, mentre Paolo Rossi funge da detective avendo una dispensa speciale dal Paradiso per aiutare in un’indagine Bobo Mancini, anche a Maradona, dopo un dialogo paradisiaco con lo stesso Pablito, vengono accordate 12 ore per assistere all’intitolazione del suo Stadio e così Diego viene scarrozzato dal fido Armando Aubry – suo autista storico; ndr – che lo prende a Via Scipione Capece ed attraverso il Rione Traiano lo porta a Fuorigrotta. Lì l’ectoplasma di Maradona incontra un bambino che si chiama Diego e che ha questo nome in vece sua che lo riconosce e lo urla al padre incredulo, ma ora il piccolo potrà dire di avere anche lui visto Maradona. Il giorno dopo nella città partenopea si vociferò di un ritorno di Maradona: ma, i napoletani, si sa, sanno cavare l’arte anche dal sole”.

cristina davena 9 cristina davena 4 cristina davena 1 cristina davena 2

DIEGO ARMANDO MARADONA CLAUDIA VILLAFANE

ottavio bianchi maradona 3 MARINO BARTOLETTI marino bartoletti MARADONA 1 MARADONA CON MOGLIE E FIGLIE