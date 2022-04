“VERGOGNATEVI”; “VOI NON SIETE NAPOLETANI” - GLI ULTRAS CONTESTANO IL NAPOLI PRIMA DELLA SFIDA AL SASSUOLO (CHE GLI UOMINI DI SPALLETTI STANNO VINCENDO 4-0) - SPALLETTI A DAZN: "IL DISAPPUNTO DEI TIFOSI È PERCHÉ ABBIAMO FATTO MALE. MA SONO SEMPRE AL NOSTRO FIANCO. E POI OGGI CI SONO PIÙ DI 20MILA SPETTATORI E NON SONO AFFATTO POCHI SE VEDIAMO I DATI DEGLI SCORSI ANNI" – VIDEO

Da ilnapolista.it

Contestazione ultras al Napoli che dopo la sconfitta di Empoli che ha definitivamente spento le ultime speranze scudetto. La contestazione era già cominciata ieri, con uno striscione che recita «chi si arrende vale meno di niente, solo gli ultras hanno mentalità vincente» affisso all’esterno della Curva B, firmato dal gruppo «Fedayn Secco Vive Sud».

È continuata oggi, quando il Napoli ha lasciato l’albergo in cui alloggiava – Palazzo Caracciolo – per dirigersi in bus verso lo Stadio Maradona. Un gruppetto di tifosi ha rivolto cori verso la squadra di Spalletti, tutti più o meno caratterizzati dallo stesso significato, da «Vergognatevi!» a «Voi non siete napoletani». Il tutto è stato ripreso dai colleghi di CalcioNapoli24.

Luciano Spalletti a Dazn ha parlato della contestazione dei tifosi.

«Quando manifestano il proprio disappunto è perché abbiamo fatto male, ma sono sempre al nostro fianco.

E poi oggi ci sono più di 20mila spettatori e non sono affatto pochi se vediamo i dati degli scorsi anni. I tifosi hanno a cuore le sorti del Napoli e di questa società».

