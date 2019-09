Da gazzetta.it

Sono stati una delle coppie più chiacchierate d’America solo per qualche mese, nel 1994. Ma Dennis Rodman e Madonna, 25 anni dopo, tornano a fare rumore. La “colpa” è dell’ex star dei Bulls, che in un’intervista con The Breakfast Club ha fatto una rivelazione clamorosa: “Mi ha detto che se l’avessi messa incinta mi avrebbe dato 20 milioni. Se il bambino fosse nato ovviamente”

Rodman, che oggi ha 58 anni e sta facendo il giro media per promuovere un documentario che Espn gli ha dedicato, ha raccontato che Madonna era seria perché voleva a tutti i costi un figlio. The Worm ha anche aggiunto di essere convinto di non essere l’unico a cui la regina del pop ha fatto questa proposta, insinuando che il figlio che Madonna ha avuto da Carlos Leon dopo la loro relazione sia frutto di un accordo simile. “Una volta mi ha chiamato per dirmi che stava ovulando - ha aggiunto durante l’intervista a proposito della loro relazione -. Lei era a New York, a casa sua, io in un casinò di Las Vegas a giocare a dadi. Le ho detto che sarei arrivato: ha mandato un aereo a prendermi all’aeroporto, sono andato a casa sua, ho fatto quello che dovevo e sono tornato a Las Vegas a giocare a dadi”.

LA RELAZIONE— Rodman e Madonna facevano coppia alla fine della prima stagione del lungo con gli Spurs, nel 1994. “E’ stata una cosa passeggera ma intensa - ha detto il 5 volte campione Nba a Usa Today -. Ci siamo trovati nel momento perfetto: la sua carriera al tempo era in una fase di stallo mentre io ero in ascesa. Ci siamo motivati a vicenda, riuscendo per un po’ ad andare nella stessa direzione”. Rodman ha anche raccontato di quando Madonna fece una comparsata nello spogliatoio degli Spurs dopo una partita coi Lakers a Los Angeles: “Era l’ultima gara della stagione, era seduta in prima fila. Dopo la partita me la sono ritrovata seduta davanti al mio armadietto, ma io non l’avevo invitata. I miei compagni erano tutti sorpresi, ma anche se avevano addosso solo gli asciugamani si sono messi in fila per una foto con lei. E dopo siamo andati a casa sua. Vivevo così a quel tempo, ero un giocatore ma anche una rock star”.

