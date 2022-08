DAGOSELEZIONE

tweet sui video di nedved 3

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

#Nedved: "Nel video non sono io, è Sanna Marin"

walter fichera@j_gufo

#Nedved e #SannaMarin hanno una cosa in comune, amici di merda.

tweet sui video di nedved 2

BufalaNews@Labbufala

Cresce l'attesa per il nuovo film di Tinto Brass con #SannaMarin e Pavel #Nedved.

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

Io me iscrivo a Pavel #Nedved

K0RMA@K0RM4

Il vero triplete lo fa Nedved con le ballerine al ristorante, altro che Mourinho. #Nedved

NinoJFC @NinoJfc

Credo che dopo i video che stanno circolando su di lui (specialmente quello con le ragazze), #Nedved vada rimosso dal suo incarico di vice presidente della #Juventus. Promosso a PRESIDENTE

MEME SU PAVEL NEDVED

Nick During@NicoDnt

Possiamo procedere con il secondo pallone d'oro. #Nedved

Domenico Fiore@DomenicoFiore92

Vertice notturno alla Continassa. Facce scure di Agnelli e Cherubini. Prime dichiarazioni: “Perché cazzo non ci hai invitati merda?” #Nedved

tweet sui video di nedved 4

Luca Toselli@toselluc

#Nedved deve aver utilizzato i 13 milioni del riscatto di #Pogba per fare serata. Tutto torna.

Cinico@_Cinico2_

La cosa più squallida è che #Nedved stava festeggiando il pareggio con la Roma con 2 tiri in porta

RiD ThE RoCk@RidTheRock

”I video di #Nedved diffusi in rete mi dicono fonti certe che sono video di 3 anni fà.”

[ Giuseppe Cruciani - @juventibus]

Riccardo@Ric_BamBam

Su #Nedved: quando escono improvvisamente tutti questi video, non vi fidate. Agnelli lo fa screditare pubblicamente per poi silurarlo. È lo stile Juve

pavel nedved balla con tre ragazze 6

Piero Dell'Alessandro@LeukosKaiMelas

Tra #Pogba accusato dal fratello di stregoneria contro #Mbappe,

le indiscrezioni su #Ihattaren ricercato dalla mafia olandese e i presunti video di #Nedved spaccato a merda,

la #Juventus sta diventando la quarta stagione di #TheBoys.

gabrijuve@gabrijuve3

Immaginate se Amazon avesse girato quest’anno AllorNothing con #Nedved che partecipa a festini #pogba che viene sequestrato e ricattato da una banda armata con la partecipazione dal fratello che lo accusa di aver lanciato una maledizione su #mbappe con l’aiuto di uno stregone

Rostokkio@rostokkio

Se doveste guardare tutte le partite della Juve di Allegri vi ubriachereste anche voi. #Nedved

Hoara Borselli official@HoaraBorselli

#Nedved balla,probabilmente alticcio e si lascia andare a palpeggiate consenzienti e divertite.

La #Marin è stata universalmente assolta e lui massacrato.

Il diritto alla privacy deve valere per tutti o le quote rosa godono di una tutela particolare?

tweet sui video di nedved 5

Basta con questa ipocrisia.

Ilenia@IleFanari

Vorreste solo essere al suo posto, branco di ipocriti del cazzo. #Nedved

Joseph Difrancesco@JosephDifranc20

La verità è che tutti vorrebbero fare il trenino come #Nedved tra le sue amiche. 'Anvidiosii!!

Frank #iostoconLaJuventus @Sicilianodoc7

tweet sui video di nedved 1

C'è chi avrebbe voluto essere al posto di #Nedved e c'è chi mente, ecco

Senia @senia65

Domani #Nedved compirà 50 anni, un grande traguardo. Mi aspetto un nuovo trenino e spero che mi inviti alla sua festa. Moralisti da quattro soldi. #Juve #Juventus

Emanuele Cecala #iosonoantifascista@Emanuele_Cecala

+++ ULTIM'ORA +++ Nedved rifiuta ogni accusa: "Quello ubriaco nel video è Enzo Paolo Turchi". #Nedved

pavel nedved balla con tre ragazze 5 pavel nedved balla con tre ragazze 1 pavel nedved balla con tre ragazze 2 ANDREA AGNELLI CON PAVEL NEDVED E MAURIZIO ARRIVABENE nedved cammina per strada ubriaco 1 nedved cammina per strada ubriaco 4 pavel nedved balla con tre ragazze 4

nedved cammina per strada ubriaco 5 image (1) nedved cammina per strada ubriaco 6 nedved cammina per strada ubriaco 2 nedved cammina per strada ubriaco 3 pavel nedved balla con tre ragazze 3