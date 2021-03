“VESTITELA DA MAIALE” – NUOVA BUFERA SUI GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO 2020: IL DIRETTORE CREATIVO HIROSHI SASAKI SI È DIMESSO DOPO AVER AVUTO LA “BRILLANTE” IDEA DI FAR VESTIRE L'ATTRICE NAOMI WATANABE DA MAIALE CON TANTO DI ORECCHIE SUL CAPO. UNA SORTA DI MASCOTTE CHE AVREBBE PRESO IL NOME “OLYMPIG” – UNA MINCHIATA CHE GLI È COSTATA IL POSTO E UN ATTEGGIAMENTO SESSISTA CHE, GIÀ IN PASSATO, AVEVA FATTO ROTOLARE QUALCHE TESTA (DI CAZZO)…

Monica Ricci Sargentini per il “Corriere della Sera”

C'è un antico problema che affligge il Giappone: la cultura sessista di cui è profondamente intriso. Dall'inizio del 2021 sono stati già tre gli scandali che hanno coinvolto personaggi rappresentativi della società e della politica.

A febbraio, dopo le dimissioni del presidente del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Yoshiro Mori che aveva candidamente ammesso di discriminare le donne perché alle riunioni «parlano troppo», c'era stato il caso di Toshihiro Nikai, segretario generale del Partito Liberal Democratico, lo schieramento conservatore al governo, che aveva deciso di ammettere le colleghe alle riunioni dei vertici di partito a patto che non prendessero la parola. Ieri è stata la volta del direttore creativo dei Giochi, Hiroshi Sasaki, anche lui costretto a rimettere l'incarico dopo che il settimanale Bunshun ha rivelato l'idea luminosa lanciata, un anno fa, durante la programmazione della cerimonia d'apertura: vestire l'attrice Naomi Watanabe di rosa, due orecchie da maiale sul capo.

Una sorta di mascotte che sarebbe stata battezzata Olympig, facendo un per nulla divertente gioco di parole tra Olympics e pig (porco in italiano). Watanabe, conosciuta anche come la Beyoncé giapponese, è una sorta di icona social nel Paese e nel 2018 è stata inserita dal Time tra le venticinque persone più influenti di Internet. La sua presenza alla cerimonia dovrebbe garantire prestigio, il suo peso dovrebbe essere un fattore irrilevante.

Lo sconcerto in Giappone è grande. La governatrice di Tokyo Yuriko Koibe si è detta «profondamente imbarazzata». Furiosa è, invece, la presidente del Comitato organizzatore, Seiko Hashimoto, ex pattinatrice olimpionica e ex ministra della Sanità, che aveva promesso una nuova stagione. Sorpresa, invece, l'attrice in questione: «Io sono felice del mio aspetto ma come essere umano mi auguro di avere un mondo in cui ci sia rispetto reciproco».

