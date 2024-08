21 ago 2024 19:19

“LA VICENDA DI SINNER PUZZA DA MORIRE” - FRITZ SOERGEL, ESPERTO DI DOPING TEDESCO, NON SI LASCIA PRENDERE PER IL NASO E RITIENE “INSOSTENIBILE” CHE IL TENNISTA POSSA PRENDERE PARTE AGLI US OPEN: “È INCOMPRENSIBILE CHE SIA STATO ASSOLTO. LA SUA VERSIONE NON È CREDIBILE. PER SPIEGARE QUESTI VALORI È NECESSARIO CHE IL FARMACO VENGA ASSUNTO DA MOLTO TEMPO, POCHI GIORNI NON BASTANO. IL CLOSTEBOL COMPORTA AUTOMATICAMENTE UNA SQUALIFICA DA DUE A QUATTRO ANNI” – E L'AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING PENSA AL RICORSO…