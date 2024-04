“VIENI, ENTRA IN CAMPO SE HAI CORAGGIO” – ALESSANDRO FLORENZI URLA CONTRO UN TIFOSO DELLA FIORENTINA NEL PRE PARTITA! IL CALCIATORE DEL MILAN È STATO RIPRESO MENTRE CAMMINAVA VERSO IL PARTERRE DI TRIBUNA DELLO STADIO FRANCHI DI FIRENZE, URLANDO. COSA È SUCCESSO? LO HA SPIEGATO DOPO LA VITTORIA ROSSONERA PER 2-1 LO STESSO GIOCATORE: “MI HA DETTO …” - VIDEO

Alessandro Florenzi agitato, che cammina verso il parterre di tribuna del Franchi di Firenze urlando. Ce l’ha con un tifoso della Fiorentina [...] A raccontare l’episodio, dopo la vittoria del Milan per 2-1. è stato lo stesso giocatore ai microfoni di Sky e Dazn: “Mi ha detto tantissime cattiverie [...] a livello personale. Su quello che potevo essere io, sulla mia romanità, sul fatto di essere alto o basso. Non è proprio un qualcosa di uguale all’essere razzista [...] ma per quanto mi riguarda non è assolutamente una cosa giusta. Noi giocatori siamo i primi che dobbiamo essere un esempio per i ragazzini e non ci deve essere razzismo o mancanza di rispetto dentro e fuori dal campo. Non manco mai di rispetto e nessuno deve farlo, né i giocatori e né i tifosi”.

