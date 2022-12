“VIVA EL FUTBOL, VIVA MESSI”! NO, NON È ADANI MA VICTOR HUGO MORALES, LA VOCE CHE NARRO’ IL GOL DEL SECOLO DI MARADONA AGLI INGLESI E CHE IERI SI E’SCIOLTO IN UN’ODE PER LA GIOCATA DI MESSI SUL TERZO GOL (ADANI SI ISPIRA A LUI MA NE DEVE FARE ANCORA DI STRADA: VIDEO) - L’ORGASMO DI LELE ADANI PER MESSI “CHE DRIBBLA ANCHE I CAMMELLI” E IL PARAGONE CON DIEGO – LA STILETTATA DI PIROSO E L'IRONIA DELLA CLERICI – VIDEO

victor hugo morales

IL "CAUDILLO" LELE - "E noi dobbiamo stare a contenerci per chi?". Lele Adani, dopo un inizio col freno a mano tirato, si scatena al tramonto del primo tempo e dà i numeri: “Messi gioca in tutte le posizioni. Il miglior 10, il miglior 9, il miglior 8 e il miglior 7 in campo”. E poi, visionario e ecumenico: “Messi ti riporta Maradona in un campo di calcio. Dribbla anche i cammelli. Aprite il cuore e ringraziate che sta giocando ancora per tutti quanti". Non per i tifosi del Napoli che sui social non gradiscono il paragone con Diego: “Per colpa di Adani tiferemo contro l’Argentina"

“VIVA EL FUTBOL, VIVA MESSI”! No, non è Adani ma Victor Hugo Morales. La voce del gol del secolo di Maradona agli inglesi, il Pindaro uruguagio che accompagnò “l’aquilone cosmico” di Diego come fosse una poesia futurista di Marinetti, “Ta-ta-ta-ta”, è il punto di riferimento fortissimo del commentatore Rai e di tutti gli amanti delle telecronache sudamericane. Ieri ha raccontato la giocata di Messi sul terzo gol argentino raggiungendo vette inarrivabili di epos: “Viva el fútbol, viva Messi, servidor del arte del fútbol. Aladino eterno del fútbol, zurda infinita”. L’ode a Messi, “servitore dell'arte del calcio, eterno Aladino del calcio, mancino infinito”.

messi

IL POETA DEL GOL – L’ex attaccante argentino Jorge Valdano, filosofo pallonaro: “Messi sta mostrando l’essenza del calcio, è più connesso che mai con il suo popolo e sta mostrando il carattere che ha sempre avuto. Insomma, sta facendo il Maradona della situazione”

“MESSI ELARGISCE AMORE” - Antonello Piroso su Twitter: “Non capisco le critiche infastidite e irridenti nei confronti di Adani. Che invece non ti delude mai. Quando ti aspetti che dirà l’ennesima minchiata sesquipedale, tracimante retorica da autogrill, su Messi, oh: lui la dice”

adani messi

LE PASSIONI, QUELLE VERE - Antonella Clerici ironizza un diretta su una sua vecchia gaffe (“Io non posso vivere senza ca..zzo”) e in diretta nella sua trasmissione “E’ sempre Mezzogiorno” afferma: “Sono l’unica donna e l’unica presente qua a cui piace il…calcio”. E, tra le risate, parte il coro in studio: “Il calcio…”

messi 1 messi adani antonella clerici valdano messi