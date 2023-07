“VIVO PER LA SPADA” - LA SCHERMITRICE AZZURRA ROSSELLA FIAMINGO FA IL SUO ESORDIO AI MONDIALI DI MILANO E PARLA DELLA SUA STORIA D’AMORE CON GREGORIO PALTRINIERI: “LUI E’ LA PERFEZIONE MA NON È ANCORA IL MOMENTO DI PENSARE AL MATRIMONIO: PUNTIAMO TUTTI E DUE A LOS ANGELES 2028”- LA DEPRESSIONE DOPO TOKYO, IL DIPLOMA AL CONSERVATORIO BELLINI DI CATANIA, I NOTTURNI DI CHOPIN E LE SERATE PAZZE CON DILETTA E ELODIE (IN PRATICA, LA MIRABILANDIA DELLA FIGA)

Estratto dell’articolo di Mattia Chiusano per repubblica.it

rossella fiamingo paltrinieri

Quando confessa “la scherma è la mia vita, che va in frantumi senza risultati”, come ha fatto in lacrime a Tokyo, non lo dice per mancanza di alternative. Rossella Fiamingo, due titoli mondiali e un argento olimpico individuale nella spada, è fidanzata con un campione radioso come Gregorio Paltrinieri.

Suona Chopin al piano, dopo il diploma al Conservatorio Bellini di Catania. È amica di star come Diletta Leotta ed Elodie. Ma la scherma è qualcosa che la completa, e che lei non vuole mollare, neanche dopo Parigi. Intanto, è stata scelta come testimonial dei Mondiali di Milano: andrà in pedana martedì 25 e venerdì 28 nella prova a squadre.

Passata la tristezza di Tokyo, anzi la “depressione” come la chiamò?

“Fu un momento di sfogo, perché per me la scherma è vita, e negli anni tra Rio e Tokyo mi arrivarono addosso molti giudizi negativi. Quando perdiamo, si pensa subito che noi sportivi siamo distratti, che ci siamo montati la testa: al pubblico non piace la sconfitta. Ma quando un atleta abituato a vincere perde, si sente veramente vuoto. Soffre a sentirsi dire che non si è impegnato. La medaglia a squadre a Tokyo è stata la mia risposta, avevo le lacrime agli occhi perché la scherma per me è tutto da quando avevo sette anni”.

rossella fiamingo gregorio paltrinieri 5

(...) Greg ha detto che non è ancora il momento di pensare al matrimonio: state preparando Los Angeles 2028?

“Io ci provo, non sento ancora il bisogno di staccarmi dalla pedana. Vediamo come ci arrivo a livello fisico, probabilmente anche per lui l’obiettivo è lo stesso: ha superato ogni record, un pensierino lo farà sicuramente”.

Sui social è famosa anche per le amicizie con star della tv e della musica.

“A me è sempre piaciuto sconfinare, uscire dal mondo dello sport, mi sono iscritta all’Università per conoscere persone nuove. Pur rimanendo una sportiva: mangiare bene, andare a dormire presto. Con Diletta Leotta non ci siamo incontrate nella nostra Catania, ma a Milano, stessa età stesse conoscenze, alla fine quando siamo insieme non interpretiamo il nostro personaggio, io sono Rossella, lei Diletta. Ci aiutiamo a vicenda, ci divertiamo, abbiamo le stesse passioni. Due mondi diversi che si incontrano nel nome dell’amicizia”.

rossella fiamingo gregorio paltrinieri 4

Ci sarà quest’anno la famosa festa di compleanno della sua amica a Ferragosto?

“Mi piacerebbe, ma dipende da quando lei darà alla luce sua figlia. Questa è la priorità, diventerò zia e sto aspettando la mia nipotina. È bello vedere quanto sono innamorati Diletta e Loris (Karius ndr), un bravissimo ragazzo. Però io e Greg non abbiamo niente da invidiare a nessuno: lui è la persona più bella del mondo, è la perfezione”.

Al suo gruppo si è unita Elodie.

“È sbagliato pensare a lei come all’artista esibizionista, che cerca di mettersi al centro dell’attenzione, di cantare durante una serata con amici: lei non ama farlo, quando è in intimità. Alla fine siamo ragazze, ci divertiamo, ridiamo, chiacchieriamo tutto il giorno. Sarà un dono, ma con me diventa tutto più leggero”.

