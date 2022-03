17 mar 2022 16:44

“UNA VOLTA IMBRACCIAVO LA RACCHETTA...” - DOLGOPOLOV COME STAKHOVSKI: TORNA A KIEV PER COMBATTERE LA GUERRA! IL 33ENNE TENNISTA, RITIRATOSI LA SCORSA STAGIONE ED EX N. 13 DEL MONDO, HA DECISO DI ARRUOLARSI PER AIUTARE IL PROPRIO PAESE: "NON SONO DIVENTATO RAMBO IN UNA SETTIMANA MA SONO ABBASTANZA A MIO AGIO CON LE ARMI, UN EX SOLDATO PROFESSIONISTA MI HA INSEGNATO A SPARARE…”