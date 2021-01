“ZAPATA, HO FATTO PIÙ GOL IO CHE TU PARTITE NELLA TUA CARRIERA" - IBRAHIMOVIC AL VELENO SULL’ATTACCANTE DELL’ATALANTA CHE AVEVA PROVOCATO IL MILANISTA NEL CORSO DELL'ULTIMO CHECK-VAR DELLA PARTITA, CON UN POSSIBILE RIGORE PER IL DIAVOLO – “NON POTETE CHIUDERE UNA PARTITA SENZA RIGORI", AVEVA DETTO IL COLOMBIANO, "VOLETE IL TREDICESIMO?"

Una sfida nella sfida quella tra Zlatan Ibrahimovic e Duvan Zapata, due 'pesi massimi' della Serie A e protagonisti nell'anticipo tra Milan e Atalanta che ha visto la Dea calare il tris a San Siro contro la capolista (0-3). Un siparietto per fortuna solo verbale quello andato in scena tra i due centravanti nel corso dell'ultimo check-var della partita, con un possibile rigore per il Diavolo in corso di valutazione.

Il botta e risposta

"Non potete chiudere una partita senza rigori. Volete il tredicesimo?" dice il colombiano in tono provocatorio, beccandosi così la risposta sarcastica dello svedese del Diavolo, le cui parole hanno riecheggiato nel vuoto di un 'Meazza' chiuso al pubblico per l'emergenza coronavirus:

"Ma di che parli, ho fatto più gol io che tu partite nella tua carriera". A 'consolare' Zapata (autore del terzo gol nerazzurro) sono arrivati comunque i tre punti che hanno riportato l'Atalanta in zona Champions League a -7 dal Milan, ma il duello tra i due bomber continuerà ora a distanza e a suon di gol fino alla fine del campionato.

