LECLERC IN POLE: A MONZA C'È VOGLIA DI FESTA (OCCHIO ALLE GENIALATE DI BINOTTO AL BOX) – TERRUZZI: “CHE LA FERRARI SIA RIUSCITA A SMALTIRE I DOLORI OSTENTATI TRA BELGIO E OLANDA, MICA DETTO. PER QUESTO È STATA COSÌ INTENSA LA FESTA, IERI. LO SPETTRO DELLA QUARESIMA DOPO CARNEVALE SVOLAZZA SOPRA LE TRIBUNE, TRA GUFI E RITI SCARAMANTICI. MA DA TRE GIORNI LECLERC SI AGGIRA TRA IL PADDOCK E I BOX CON LO SGUARDO DI CHI COVA UN COLPO DI TEATRO…”

GIORGIO TERRUZZI per il Corriere della Sera

charles leclerc ferrari pole a monza 2022 1

Un bellissimo regalo. Offerto a migliaia di tifosi arrivati qui con la speranza di partecipare ad una festa memorabile e il timore di cuccare solo premi di consolazione. Da tre giorni Leclerc si aggira tra il paddock e i box con lo sguardo di chi cova un colpo di teatro. E siccome trattasi di diavoletto pronto a dominare la scena quando la tensione sale, l'ha scovato in un gran finale, dopo aver concesso a Verstappen più di una illusione. Ciao.

Pole n. 17 come Max, battuto in pista e costretto oggi ad un'altra rimonta. Che ce la faccia anche a Monza obbliga al freno tirato chi avrebbe voglia di prolungare l'happening rosso, reso memorabile dal giallo modenese, sfoggiato per il centenario dell'autodromo. Ma sì, siamo solo alla vigilia, abbiamo avuto sin troppe domeniche deludenti, la Red Bull mostra i muscoli sul passo, però non è solo e sempre questione di classifiche. Perez, gregario a tempo pieno, che sarebbe comunque partito laggiù, causa grave penalità, si è rifiutato ancora di dare la scia a Verstappen.

charles leclerc ferrari pole a monza 2022 2

Una diserzione del genere, poco giustificabile e mal gestita, ambientata in casa Ferrari produrrebbe scandalo massimo, vergogna assoluta, polemiche reiterate. Invece Leclerc e Sainz rispondono come si deve a ogni chiamata e la sensazione di avere di fronte una squadra determinata a dare e darsi gioia, pur dentro una stagione complicata, ha moltiplicato ieri un commovente senso di appartenenza tra Lesmo e la Parabolica. Bene, sulla vigilia, a posto così. In attesa di sudare nel momento supremo.

Charles ha l'opportunità di scappare, Max rischia di colluttare in mezzo al gruppo negli imbuti delle varianti. Ma avrà molti giri per rilasciare in pista qualità certa. Che la Ferrari sia riuscita a smaltire i dolori ostentati tra Belgio e Olanda, mica detto. Per questo è stata così intensa la festa, ieri. Lo spettro della quaresima dopo carnevale svolazza sopra le tribune, tra gufi e riti scaramantici. Una gran voglia, ecco, pagana e disperata, di godimento. Di un godimento sacrosanto.

charles leclerc ferrari pole a monza 2022 3 charles leclerc ferrari pole a monza 2022 7