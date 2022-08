IL LEEDS AFFONDA IL CHELSEA CON TRE GOL E IL MANCHESTER CITY PAREGGIA SOLTATO 3-3 CONTRO IL NEWCASTLE - L'ARSENAL RINGRAZIA, ORA E' LEADER SOLITARIO DI UN'IMPREVEDIBILE PREMIER LEAGUE – STASERA MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL IN FORSE PER PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO. ROONEY SUL "TIMES" CONSIGLIA DI LASCIAR FUORI CRISTIANO RONALDO...

Stefano Boldrini per “il Messaggero”

LEEDS - MANCHESTER CITY1

Calcio di re e sceicchi, 3-3 spettacolare in Newcastle-Manchester City: nell'undicesima sfida tra i due manager, Eddie Howe riesce a non perdere contro Pep Guardiola e i Magpies frenano la corsa dei campioni d'Inghilterra. L'Arsenal ringrazia: leader solitario. Alle spalle, a quota 7, lo stesso City, Leeds, Tottenham e Brighton.

Guardiola vede le streghe al St James' Park: Gundogan firma l'1-0 all'alba (5'), Almiron trova l'1-1 dopo un festival di sprechi, Wilson firma il 2-1, Trippier cala il tris con una punizione da urlo. Haaland colpisce il palo, poi con una legnata riporta in vita il City e sull'assist meraviglioso di De Bruyne matura il 3-3 di Bernardo Silva.

LEEDS - MANCHESTER CITY2

Il mattatore è il francese Saint-Maximin: indemoniato. E' la Premier delle sorprese: il Leeds demolisce il Chelsea. Errore clamoroso di Mendy nell'1-0 di Aaronson, Rodrigo fa 2-0 di testa, Harrison cala il tris.

wayne rooney

Male l'ex Napoli Koulibaly: espulso per doppia ammonizione all'84'. Il Brighton punisce 2-0 il West Ham: la squadra di Scamacca resta a quota 0. Stasera Manchester United-Liverpool. Nella sua rubrica sul Times, Rooney consiglia l'esclusione di Cristiano Ronaldo. Maxi contestazione in vista all'Old Trafford, c'è il rischio rinvio, ma Klopp mette le mani avanti: se la gara dovesse saltare per questioni di ordine pubblico, tre punti per noi.

cristiano ronaldo 5 cr7 cristiano ronaldo