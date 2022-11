LEO MESSI A STELLE E STRISCE: ACCORDO VICINO CON L’INTER MIAMI DI BECKHAM - L'ARGENTINO, CHE HA GIA’ CASA IN FLORIDA, PUÒ DIVENTARE IL CALCIATORE PIÙ PAGATO NELLA STORIA DELLA MAJOR SOCCER LEAGUE - IL SOGNO DI BECKHAM, PRESIDENTE DEL CLUB AMERICANO, È DI FAR GIOCARE NELLA STESSA SQUADRA MESSI E CRISTIANO RONALDO. GLI OTTIMI RAPPORTI DI "BECKS" CON IL PSG E L'INTERVENTO DI ADIDAS POSSONO FAR DECOLLARE L’AFFARE...

Antonio Barillà per www.lastampa.it

Messi in copertina. Non soltanto per il gol al Messico che ha rilanciato l’Argentina – di nuovo padrona del proprio destino e addirittura in grado di chiudere in vetta il girone battendo la Polonia all’ultima giornata -, non soltanto per il tributo di un Paese in festa dopo la grande paura, non soltanto per un presente dolce ma anche per un possibile futuro lontano da Parigi e, per la prima volta in carriera, dall’Europa.

Secondo indiscrezioni insistenti, alle quali la ripresa del Times conferisce autorevolezza, il numero dieci argentino è vicinissimo a un accordo con l’Inter di Miami: a giugno, quindi, si trasferirebbe in America per completare, con un’esperienza in Mls, una carriera fantastica che spera intanto di arricchire sollevando la Coppa del Mondo. Il progetto è di David Beckham, presidente del club americano, che avrebbe anche valutato una proposta per Cristiano Ronaldo, tentando così di coronare il sogno degli appassionati di calcio che vorrebbero vedere insieme i due più grandi calciatori dell’era moderna. Questa però è un’altra storia: dettagliato, al momento, solo il piano che conduce a Messi, agevolato dagli ottimi rapporti tra Beckham e il Psg – intenzionato a prolungare il contratto della Pulce - e dal fatto che anche lui sia uomo Adidas. Messi, che ha già casa a Miami, diventerebbe il calciatore più pagato nella storia della Major Soccer League.

