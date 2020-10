I LEONI DELLE FIANDRE – IMPRESA DELLA LAZIO IN EMERGENZA: STRAPPA UN PARI CON IL BRUGES E IPOTECA LA QUALIFICAZIONE. SIMONE INZAGHI ESALTA I SUOI: "AVEVAMO 12 ASSENZE E ABBIAMO RESISTITO CON GLI UOMINI CONTATI. LA SOSTITUZIONE DI PATRIC A FINE PRIMO TEMPO? AVEVA CONATI DI VOMITO E SBANDAMENTI” – IL DS TARE: "SITUAZIONE SURREALE. IL RINVIO DELLA GARA COL TORINO? CI PENSIAMO...VENERDÌ TIREREMO LE SOMME, DOBBIAMO ASPETTARE LE VERIFICHE DEI TAMPONI" - VIDEO

Da gazzetta.it

simone inzaghi

C'è la possibilità che la Lazio chieda il rinvio della partita di domenica col Torino. Lo ha ammesso il d.s. biancoceleste, Igli Tare, intervistato prima della partita di Champions League col Bruges: "Stiamo vivendo in una situazione surreale. Chiedere il rinvio? Il pensiero ci passa, ma dobbiamo aspettare tutte le verifiche dei tamponi e venerdì tireremo le somme su tutta questa situazione".

PENSARE POSITIVO

La Lazio, ora in campo a Bruges, è decimata dalle assenze: mancano infatti gli infortunati Escalante, Radu e Lulic, poi Immobile, Lucas Leiva, Luiz Felipe, Cataldi, Luis Alberto, Lazzari Djavan Anderson e Armini. Simone Inzaghi ha dovuto convocare molti Primavera per il match di Champions League in Belgio. Tare: "Dobbiamo pensare positivo e sperare che chi giochi tiri fuori il meglio". Andreas Pereira ha invece raggiunto il Belgio a parte, dopo aver sostenuto un ulteriore controllo col tampone che ha rivelato un falso positivo il giorno dopo.

correa

INZAGHI

Da gazzetta.it

Impresa Lazio? Per Simone Inzaghi sì: "Avevamo 12 assenze e abbiamo resistito con gli uomini contati". I biancocelesti pareggiano 1-1 in Belgio con il Bruges e salgono a 4 punti nel girone, proprio come i belgi (segue il Dortmund a 3, chiude lo Zenit a zero). Al Jay Breydel apre Correa e chiude Vanaken su rigore, queste le parole di Inzaghi nel post.

PRESTAZIONE

tare

"I ragazzi sono stati bravi, hanno tirato fuori l'orgoglio nelle difficoltà. Abbiamo fatto il massimo e avremmo anche potuto vincere, con le occasioni di Milinkovic e Pereira. Il rigore? Eravamo in controllo, è stata una disattenzione, ma abbiamo avuto un ottimo approccio e sono contento. Loro venivano da una grande vittoria contro lo Zenit, per noi sono stati giorni surreali e abbiamo dato tutto. Senz'altro pesa in ottica qualificazione, ora avremo il Bruges all'ultima partita in casa e ci giocheremo la qualificazione. Ritroveremo giocatori importanti, dovevamo giocare da squadra e l'abbiamo fatto".

Questo il commento di Inzaghi sulla sostituzione di Patric a fine primo tempo: "Aveva dei conati di vomito e sbandamenti, così l'ho fatto uscire. Pereira è arrivato oggi pomeriggio con noi ed è stato bravo, così come Muriqi e Czyz. Non mi era mai capitato di giocare con 12 giocatori di movimento, bisogna saper convivere anche con queste cose sperando non accadano più."

tare e lotito foto mezzelani gmt045