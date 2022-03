25 mar 2022 17:02

LET'S TWEET AGAIN IN SALSA DI MACEDONIA! - "SALVINI TIRA UN SOSPIRO DI SOLLIEVO: FOSSE STATA LA MACEDONIA DEL SUD NON SAREBBE SOPRAVVISSUTO" - "L'ITALIA RIPUDIA IL MONDIALE" - "MANCINI NON PERDE LA SPERANZA: 'SE LA RUSSIA ANNETTE LA MACEDONIA SIAMO RIPESCATI'" - "DRAGHI: 'PORTEREMO AL 2% DEL PIL LA SPESA PER LA NAZIONALE DI CALCIO'" - "MANCINI: 'NON È UNA PARTITA, È SOLO UN'OPERAZIONE CALCISTICA SPECIALE'"...