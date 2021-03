LETTERA A DAGOSPIA - SONO D’ACCORDO CON BONIEK, E LA JUVE NON C’ENTRA NULLA PERCHÉ ORMAI È USCITA. LA REGOLA DEL GOL IN TRASFERTA CHE VALE DOPPIO È ANACRONISTICA: LE DUE SQUADRE PAREGGIANO 1 A 1 LA PRIMA PARTITA E 2 A 2 IL SECONDO MATCH. ENTRAMBE HANNO PAREGGIATO DUE PARTITE ED ENTRAMBE HANNO SEGNATO TRE GOL. PERCHÉ NON ANDARE AI SUPPLEMENTARI?

Lettera a Dagospia

zbigniew boniek

Sono d’accordo con Boniek, e la Juve non c’entra nulla perché ormai è uscita. La regola del gol in trasferta che vale doppio è anacronistica: fu introdotta per evitare che in trasferta ci si difendesse troppo.

Prendiamo il caso che, mi sembra, più ingiusto. La squadra A vince 3 a 1 in trasferta e perdere 2 a 0 in casa: entrambe le squadre hanno vinto una partita, entrambe hanno fatto la somma di tre gol ma la squadra B ha segnato in entrambi gli incontri mentre la squadra A solo nel primo. Per quale merito passa la squadra A (3x2 fanno sei gol contro 2x2+1 che fanno cinque)? Semmai sarebbe più meritevole la B, che ha segnato in entrambe le partite.

Prendiamo un altro caso, molto elementare. Le due squadre pareggiano 1 a 1 la prima partita e 2 a 2 il secondo match. Entrambe hanno pareggiato due partite ed entrambe hanno segnato tre gol. Perché non andare ai supplementari?

