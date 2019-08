A LETTO CON CR7 - GEORGINA RIVELA COME FA IMPAZZIRE RONALDO: “DORMO SEMPRE IN LINGERIE E PREFERISCO QUELLA SEXY. È COMODA E RENDE FELICE ANCHE IL MIO UOMO...” – L’EX COMMESSA DEL CORTE INGLES DI MADRID SI CONFESSA: "STARE CON CRISTIANO È DURA, MA CIÒ CHE PROVO È PIÙ FORTE DELLE PRESSIONI…” (CHI SENTE ODOR DI FIORI D'ARANCIO PUÒ AVER RAGIONE)

Filippo Conticello per la Gazzetta dello Sport

georgina

Da quel primo sguardo galeotto tra le vetrine di Gucci alle fatiche da mamma sprint nella «piccola» dimora sui morbidi colli torinesi .Georgina Rodriguez è la seconda donna più importante della vita di Cristiano: inarrivabile mamma Dolores, matrona e consigliera, poi ecco lei, l' ex commessa spagnola di 10 anni più giovane che ha rapito il cuore del 34enne portoghese. Discreta e di rare parole, la signora CR7 per una volta non ha parlato solo con pose sinuose via Instagram.

In una intervista agli inglesi del Sun on Sunday ha aperto una fessura sul suo mondo dorato: «Avere un compagno tanto famoso non è facile, ma non lo cambierei per nulla al mondo, quello che provo è più forte di qualunque altra cosa e di qualunque tipo di pressione. Insieme siamo più forti e c' è ammirazione reciproca». Chi sente odor di fiori d' arancio può aver ragione: Ronaldo non ha mai escluso l' eventualità.

georgina cr7

Intanto, per mamma Geo c' è un bel da fare in casa: quattro pargoli impegnano parecchio. Il grande, Cristianinho, ha nove anni e cresce a immagine e somiglianza del papà. L' ultima arrivata, Alana, ha suggellato l' amore, un anno e mezzo dopo il colpo di fulmine nel 2016 a Madrid. In mezzo i gemellini Eva e Mateo, nati da mamma surrogata.

Una famigliola felice a sentire la Rodriguez: «Cerco di trascorrere più tempo in casa che fuori e con i miei figli ne passo più della maggior parte delle madri. Ci sono lavori che rendono più semplice lo stare a casa e l' aspetto positivo del mio è che le campagne pubblicitarie durano al massimo due giorni e che posso organizzare la mia agenda per stare in famiglia. Loro vengono prima di tutto».

georgina rodriguez 14

Da bimba tra i Pirenei aragonesi, Geo stava spesso sulle punte. Sognava il balletto, le passerelle, una vita dorata. Mai l' avrebbe immaginato, però, così tanto oro: «I soldi sono sì importanti, perché ti permettono di comprare le cose, ma non sono tutto e non ti danno la felicità. La morte di mio padre mi ha insegnato che la ricchezza più grande è la salute: senza, non siamo niente. Ciò che mi dà più felicità è sapere di avere una famiglia sana e felice, questo è il mio vero lusso».

georgina rodriguez cristiano ronaldo

Il resto, invece, è nelle segrete stanze del castello nella precollina torinese: «Sedurre e sognare è importante. Dormo sempre in lingerie e preferisco quella sexy. È comoda e rende felice anche il tuo uomo...», ha ammiccato. Intimo a parte, quel mammone di Cristiano pare davvero felice: da tre anni ha trovato pace anche in amore.

