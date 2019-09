LI RICONOSCETE? – ENTRAMBI HANNO GIOCATO NELLA SAMP. UNO ERA UN CENTROCAMPISTA LAT(R)IN LOVER CHE SI SCHIERO' CONTRO I TEST NUCLEARI FRANCESI A MUROROA E UNA VOLTA AMMISE: "AVREI POTUTO FARE IL PORNO-ATTORE" – L’ALTRO E’ STATO UN DIFENSORE, UN SUO COLPO DI MANO DECISE UN DERBY DI ROMA, OGGI DICE: “GIAMPAOLO HA BISOGNO DI TEMPO, MA SI SA CHE A MILANO IL TEMPO SCARSEGGIA RISPETTO A GENOVA” - VIDEO

#Lanna: "Un'#Inter troppo superiore ad un #Milan work in progress. #Giampaolo ha bisogno di tempo, ma si sa che a #Milano il tempo scarseggia rispetto a #Genova..." #DerbyMilano

Da tuttomercatoweb.com

Christian Karembeu, ex fra le altre di Sampdoria e Real Madrid, ha parlato a As della situazione dei Blancos e del possibile arrivo, in futuro, di Mbappé e Pogba: "Qualche anno fa parlando del Real si diceva Galacticos. Bene, Pogba è un gigante. Quale altro galactico esiste oggi come lui? Immagino che entrambi siano nell'agenda del Real Madrid e io li vedrei benissimo vestiti con la maglia dei Blancos. Neymar? Non conosco i progetti del Real, ma potrebbe anche prendere sia Mbappé che Neymar".

"AVREI POTUTO FARE IL PORNO-ATTORE"

Da Gazzetta.it

Con la maglia del Real Madrid ha vinto tutto quello che c’era da vincere, e lo stesso ha fatto con la nazionale francese. Eppure lui rivela: “Sarei potuto diventare un medico o un porno-attore...”. Christian Karembeu, centrocampista della Sampdoria dal ’95 al ‘97, lascia tutti di sasso quando in un intervista a ‘Marca’ svela un retroscena impensabile sulla sua vita privata.

LANNA PARDO

“E vero...” ride l’attuale talent scout dell’Arsenal, che in Italia tanti ricordano per le sue treccine alla Ruud Gullit. Poi aggiunge: “Probabilmente l’avrei fatto se non fossi diventato un calciatore di successo...”. Gli è andata decisamente meglio: ha vinto un Mondiale, un Europeo, due Champions League (nel ’98 e nel 2000) e una Copppa Intercontinentale. E le belle donne non gli sono mai mancate: negli Anni 90 finì sulle copertine di tutto il mondo per il matrimonio, ormai finito, con la bellissima modella slovacca Adriana Sklenaríkova.

