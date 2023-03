LI RICONOSCETE TUTTI? - GLI EX ARSENAL SI SONO RIUNITI PER UNA RIMPATRIATA, MOSSI DALL'ENTUSIASMO DEL PRIMATO DEI "GUNNERS" IN PREMIER LEAGUE - HANNO FATTO PARTE DEGLI "INVINCIBILI" DI WENGER CHE DOMINARONO IL CAMPIONATO INGLESE NEL 2003-04: THIERRY HENRY È RIMASTO IDENTICO A 30 ANNI FA, MA VI RICORDATE CHI È QUELLO SOTTO DI LUI, CHE PARE SI SIA MAGNATO TUTTI I FISH & CHIPS DI LONDRA, E TUTTI GLI ALTRI DELLA TAVOLATA? IL BOMBER CHIACCHIERONE, IL PORTIERE PAPERONE E IL FRANCESE CHARMANT...

Estratto dell'articolo di Alessio Morra per www.fanpage.it

la rimpatriata dell arsenal degli invincibili

L'Arsenal sta vivendo, piuttosto inaspettatamente, una stagione incredibile. Il sogno di vincere la Premier League, per la prima volta dal 2004, potrebbe davvero materializzarsi. […] E gli ultimi calciatori ad aver conquistato la Premier League con i Gunners si sono riuniti per una cena festosa. Robert Pires ha deciso di immortalare il momento, ha pubblicato una foto che ha ricevuto migliaia di commenti. […]

l arsenal degli invincibili

[…]Nel 2004 i Gunners vinsero il titolo da imbattuti e divennero così per sempre gli ‘Invincibili'. Nessuno è riuscito a emularli. Né lo United di Ferguson né il City di Guardiola né il Chelsea di Mourinho.

l arsenal degli invincibili

[…]

Ma dopo l'effetto nostalgia è partito il classico giochino che consiste nel tentare di riconoscere i protagonisti, con annessa valutazione sul tempo che è passato. Un giochino spesso stucchevole. Pires, che ha postato la foto, è facilmente riconoscibile, gli anni per lui non sembrano passati. Al suo fianco Vieira, reduce dall'esonero al Crystal Palace, e il leggendario bomber Ian Wright, che è attivissimo in TV e sui social.

l arsenal degli invincibili

Guardando quelli in piedi si sono visti agevolmente Thierry Henry, […] e Jens Lehmann, ex portiere, sempre in grande forma. Poi per quelli non troppo addentro è stato forse complicato riconoscere tutti gli altri. Da sinistra si notano due miti dei Gunners e cioè Martin Keown, che è cambiato molto, e Lee Dixon, storico terzino.

l arsenal degli invincibili

[…] Barbuto e quasi nascosto si è presentato Gael Clichy, riserva nel 2004 e titolare dopo l'addio di Ashley Cole prima di passare al Manchester City. Al suo fianco un volto totalmente sconosciuto, la cui identità è rimasta ignota per ore e ore, fino a quando qualcuno sui social ha dato la risposta: "Quello è il figlio di David Dein", Dein è stato l'a.d. dei Gunners per oltre un decennio, il figlio Darren è un agente sportivo.

l arsenal degli invincibili

Mentre alla destra di Lehmann ci sono due uomini. Subito si vede il sorridente Ray Parlour, un'altra leggenda dei londinesi, […]Jeremie Aliadiere, un attaccante francese che giovanissimo esordì con l'Arsenal. Quando iniziò si pensava potesse diventare un campione, ma in realtà un campione non lo è diventato, pur avendo fatto una buona carriera. Cresciuto nell’Arsenal l’attaccante francese ha chiuso la carriera a soli 34 anni.

l arsenal degli invincibili

[…]