HA GIOCATO CONTRO SQUADRE NON ALL’ALTEZZA IN UN GIRONE SEMPLICE”

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/noi-ci-esaltiamo-ma-all-39-estero-non-credono-nazionale-mancini-273705.htm

Da itasportpress.it

barthez

Gli Europei hanno visto la loro fase a gironi concludersi non senza qualche sorpresa, almeno in termini di gioco e prestazioni. Il piano degli ottavi di finale è delineato e adesso i pronostici iniziano a farsi interessanti. Intervistato dal giornale francese La Tribune, l’ex portiere della nazionale francese Fabien Barthez, campione del Mondo 1998 e d’Europa 2000, ma anche portiere della finale dei mondiali 2006, persa contro l’Italia, ha detto la sua su quello che sarà il proseguimento del torneo non risparmiando qualche duro parere anche alla Nazionale di Roberto Mancini.

"Le due squadre più forti sono Francia e Belgio", ha detto Barthez senza dubbi. "Il resto le vedo tutte uno o due gradini sotto. L’Italia? Non mi piace. Ha giocato contro squadre non all’altezza in un girone semplice. Non ha nulla. Non farà molta strada". Pensiero piuttosto duro da parte dell'ex portiere dei galletti. Toccherà agli Azzurri farlo ricredere, magari andando avanti e battendo proprio una delle sue favorite...

VIEIRA

vieira

Da tuttosport.com

Patrick Vieira e Gary Neville snobbano la nazionale azzurra. Nonostante i due successi nelle prime due gare contro Turchia e Svizzera e la qualificazione già ottenuta agli ottavi di finale, i due ex giocatori sono pronti a scommettere che gli azzurri non faranno troppa strada in questi Europei. "L'Italia manca di intesità, potenza e ritmo", annuncia l'ex interista. "Gli uomini di Mancini non saranno all'altezza di Euro 2020" conferma Neville.

Intervenendo in una trasmissione televisiva inglese Veira ha rincarato la dose, evidenziando i limiti della nazionale italiana. "Penso che le prime due partite che hanno giocato siano state due partite facili. Certo, devi battere sempre chi hai di fronte, ma ho ancora dei dubbi che possano arrivare fino alla fine. Credo - ha confermato - che manchino di intensità, potenza, ritmo, per essere ancora più pericolosi in avanti, quindi aspetterò ancora. Penso che sia ancora un pò presto per prendere in considerazione l'Italia, che possa arrivare fino in fondo".

Patrick Vieira

Dello stesso avviso Gary Neville: "L'Italia sta facendo il massimo, ma sono d'accordo con Patrick, sento che non saranno all'altezza. Ci stanno mettendo passione, ma voglio vederli quando affronteranno una squadra più forte".