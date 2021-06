17 giu 2021 09:18

NOI CI ESALTIAMO MA ALL'ESTERO NON CREDONO NELLA NAZIONALE DI MANCINI - PER L'EX CENTROCAMPISTA FRANCESE PATRICK VIEIRA, L'ITALIA FARA' FATICA AD ARRIVARE FINO IN FONDO AGLI EUROPEI PERCHE' MANCA DI "INTENSITA', POTENZA E RITMO" - D'ACCORDO ANCHE L'INGLESE GARY NEVILLE, CHE CONSIDERA LA NOSTRA NAZIONALE "NON ALL'ALTEZZA DEGLI EUROPEI": "VEDREMO COME SE LA CAVERANNO CONTRO UN BUON AVVERSARIO..."