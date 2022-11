29 nov 2022 16:04

LA LIGA SPAGNOLA CHIEDE ALLA UEFA PROVVEDIMENTI CONTRO LA JUVENTUS - "LA LIGA AVEVA GIÀ PRESENTATO NELL'APRILE 2022 ALLA UEFA UNA DENUNCIA UFFICIALE CONTRO LA JUVENTUS PER VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO DEL FAIR PLAY FINANZIARIO SU CUI STAVA INDAGANDO LA GUARDIA DI FINANZA ITALIANA" - MA COME MAI NON HANNO FATTO LO STESSO CON IL BARCELLONA, CHE DA ANNI SPENDE FIOR DI QUATTRINI MA HA I CONTI IN ROSSO?