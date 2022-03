IL LIMBO DEI "BLUES" - CON IL BLOCCO DEL MERCATO E DEI RINNOVI IMPOSTO AL CHELSEA DAL GOVERNO INGLESE, LA SOCIETÀ PERDE ANCHE LA POSSIBILITÀ DI CEDERE I GIOCATORI IN SCADENZA NEL 2023 E AVERE DELLE ENTRATE - TRA I CASI PIÙ "PESANTI" QUELLI DI JORGINHO E KANTÉ. ANCHE TUCHEL SI STAREBBE GUARDANDO INTORNO - IL BLOCCO COINVOLGE INDIRETTAMENTE ANCHE LA ROMA: L'ACCORDO PER IL RIACQUISTO DI ABRAHAM NELL'ESTATE DEL 2023 SI ALLONTANA...

Stefano Carina per “il Messaggero”

La decisione del governo inglese di sanzionare in modo duro Roman Abramovich impatta in modo pesante sull'attività della squadra campione del mondo e d'Europa, bloccandone il mercato (entrate, uscite ma anche i rinnovi), condizionando la vendita del club e creando problemi alla gestione ordinaria, dalla vendita dei biglietti (bloccata) ai costi delle trasferte (tetto di spesa 20mila sterline).

Di fatto il Chelsea è entrato in un limbo gestionale, che non permette nemmeno di poter usufruire delle entrate del merchandising. Se gli stipendi ai calciatori rientrano nella gestione ordinaria' concessa alla società, si apre tuttavia il problema dei giocatori in scadenza. Quelli che potranno liberarsi a giugno, hanno già le valigie pronte. Il più famoso è l'ex romanista Rudiger che flirta da tempo con il Real Madrid. Ma la lista è lunga.

Ci sono infatti altri 9 giocatori che comunque se ne andranno: Azpilicueta, Drinkwater, Baba, Christensen (andrà al Barcellona), Miazga, Musonda, Niguez, Clarke-Salter e Broja. E fin qui, paradossalmente, il tutto potrebbe rientrare all'interno di logiche societarie che avevano già messo in preventivo di perdere questi calciatori a parametro zero. Cosa accadrà però per i numerosi elementi in scadenza nel 2023? Basta citarne un paio (Jorginho e Kanté) per rendersi conto dell'importanza della questione.

A differenza dei loro colleghi, infatti, per loro inizierà un anno in stand-by. Perché non potranno trasferirsi altrove ma non potranno nemmeno discutere del rinnovo. Se Jorginho dovrà quindi rimandare i propositi di tornare in Italia fra 15 mesi (ha già avviato contatti con la Juventus), il boomerang economico per il Chelsea è doppio.

In primis perché non potendo intraprendere trattative per i rinnovi, la società perde anche la possibilità di cedere questi elementi e avere delle entrate. Senza contare poi il rischio che tra un paio di anni - con la rosa depauperata - il club londinese potrebbe vedersi costretto a giocare con 7-8 elementi di livello più di una decina di ragazzi provenienti dal settore giovanile.

Una situazione che coinvolge indirettamente anche la Roma. L'accordo per l'acquisizione di Abraham prevede che il Chelsea nell'estate del 2023 possa esercitare un diritto di riacquisto sul centravanti per 80 milioni. Possibilità che ora si allontana inevitabilmente. Anche Tuchel si starebbe guardando intorno e potrebbe cedere alle lusinghe del Man United.

Impressioni? Ieri il Chelsea ha vinto a Norwich (e i tifosi hanno intonato cori per Abramovich). L'embargo sulla cessione della società prima o poi dovrà ammorbidirsi. E già ieri il segretario alla cultura Nadine Dorries ha confermato che il Governo potrebbe modificare i termini della licenza per consentire la vendita del club, pur sottolineando che Abramovich non potrà usufruire dei proventi della cessione.

Il motivo è che uno dei gruppi che si era fatto avanti per l'acquisizione - oltre ad offrire una somma consistente - si era mostrato interessato a rimodernare lo Stamford Bridge a fronte di 1 miliardo e mezzo di sterline d'investimenti. Il che equivale a migliaia di posti di lavoro. Difficile che le istituzioni britanniche possano rimanere insensibili, considerando che i senza lavoro a fine anno nella City sono saliti al 4,8%, massimo storico.