5 mag 2022 10:36

A LIVELLO DI ROSICAMENTO COME SIAMO MESSI? IL MIRACOLO DI ANCELOTTI MANDA IN TILT ADANI, TROMBETTIERE INSIEME A CASSANO DEL GUARDIOLISMO. DOPO L’ELIMINAZIONE DEL CITY CHE LELE CONSIDERA INGIUSTA, IL COMMENTATORE RAI PERDE LUCIDITA’: “NELLA SOMMA DELLE 2 PARTITE, DIREI 13 A 7 PER IL CITY” (MA CHE VOR DI’?). “NON SI PUÒ BATTERE CHI TRASFORMA L’ACQUA IN VINO” – ZAZZARONI: “ALTRO FALLIMENTO PER GUARDIOLA” – ANCELOTTI: “NON CI CREDEVATE, EH? UOMINI DI POCA FEDE..” - VIDEO