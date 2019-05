LIVERPOOL, MISSIONE IMPOSSIBILE – I REDS SENZA SALAH E FIRMINO PROVANO A RIMONTARE TRE RETI AL BARCELLONA DELL’ALIENO MESSI – KLOPP NON SI ARRENDE: “UNA RIMONTA COME QUELLA DELLA ROMA? NON CI DOBBIAMO PENSARE…” - SERATA SPECIALE PER LUIS SUAREZ: “SE SONO NEL CALCIO D'ELITE LO DEVO AL LIVERPOOL: IN CASO DI GOL AD ANFIELD NON ESULTO” (MA ALL'ANDATA DOPO LA RETE NON AVEVA ESULTATO)

barcellona liverpool

Antonio Barillà per la Stampa

La letteratura del calcio tramanda un' infinità di rimonte clamorose, precedenti che regalano coraggio quando tutto è nero e la rassegnazione s' insinua. Il Liverpool le sfoglia, però non s' illude: il Barcellona di Leo Messi è in assoluto una montagna da scalare, figurarsi dopo il 3-0 del Camp Nou che allunga già un ponte sulla finale di Madrid. I blaugrana, da quattro anni, non arrivano in fondo alla Champions e sognano un successo nella città rivale, seppur al Wanda Metropolitano, tana dell' Atletico Madrid.

Situazione di svantaggio

barcellona liverpool messi

Mancano novanta minuti, e in mezzo ci sono la tenacia, il cuore, l' orgoglio di Jurgen Klopp: «Sappiamo quanto sia difficile, ma ci proveremo al cento per cento. Il risultato dell' andata non ci aiuta: non solo dobbiamo segnare, ma impedire al Barcellona di farlo». Gli ricordano la Roma di un anno fa, capace di ribaltare l' 1-4: «Non dobbiamo pensarci. E poi i giallorossi avevano segnato. Noi ci abbiamo provato in ogni modo e non ci siamo riusciti: ora dovremo affrontare questa situazione di svantaggio». Non è tutto.

La missione impossibile dovrà essere affrontata senza la classe di Firmino, ancora dolorante all' inguine, e di Mohamed Salah, che ha riportato una commozione cerebrale nello scontro con il portiere Martin Dubravka durante l' ultima partita di campionato con il Newcastle: «Ora sta meglio - dice Klopp - ma non abbastanza, da un punto di vista medico, per poter scendere in campo. È disperato come tutti, ma non possiamo farci nulla. Potrà giocare nel weekend».

barcellona liverpool 8

Stile di gioco Il tecnico dei Reds reclama la positività della stagione, ma l' ombra degli zero tituli s' allunga, mentre il Barcellona - che ha già vinto la Liga e guadagnato la finale di Coppa con il Valencia - sogna il triplete.

«Dobbiamo dimenticare l' andata - sostiene Ernesto Valverde - e non abbandonare il nostro stile di gioco: dovremo attaccare, ogni altro atteggiamento sarebbe un errore. La sconfitta di Roma? È ben chiara, certe esperienze servono, ma il bello del calcio è che ti dà sempre un' altra opportunità.Siamo mentalmente pronti».

Serata speciale per Luis Suarez: «Se sono nel calcio d' elite lo devo al Liverpool: qui ho vissuto momenti meravigliosi, in caso di gol ad Anfield Road non esulto»

barcellona liverpool messi 3 barcellona liverpool suarez