LIVIN' LA ROMA LOCA! - MARCELO BIELSA SULLA PANCHINA GIALLOROSSA? PIACE A BALDINI E SE GASPERINI NON VENISSE LIBERATO DALL'ATALANTA E SARRI DOVESSE RESTARE AL CHELSEA, MAGARI PERCHÉ VINCE L'EUROPA LEAGUE… - L'ARGENTINO SCOTTÒ I LAZIALI DUE ANNI FA CON UN VENGO-NON-VENGO DA BRIVIDI. LA CURVA ROMANISTA, GIÀ PROVATA, HA I NERVI ABBASTANZA SALDI PER REGGERE LE MATTANE DI BIELSA?

bielsa

https://gianlucadimarzio.com/it

Marcelo Bielsa potrebbe arrivare a Roma? Stavolta sì, ma sponda giallorossa. L'attuale allenatore del Leeds, dopo essere stato vicino alla panchina della Lazio nel 2016, è tra i nomi sul taccuino dei dirigenti per raccogliere l'eredità di Ranieri nella prossima stagione. Qualora Gasperini non venisse liberato dall'Atalanta e Sarri dovesse rimanere al Chelsea, l'ipotesi Bielsa-Roma prenderebbe piede. L'allenatore argentino piace a Franco Baldini e stuzzica Petrachi.

Persino Frederic Massara, nonostante non sarà più il direttore sportivo della Roma nella prossima stagione, apprezza il nome di Bielsa. All'inizio della prossima settimana Bielsa si incontrerà con i dirigenti del Leeds per capire se ci sono i margini per proseguire insieme: il suo contratto di 3 milioni netti all'anno pesa, soprattutto dopo la recente eliminazione ai playoff di Championship. Divorzio probabile, si attendono sviluppi per una sorpresa loca in casa Roma.

