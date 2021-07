LIVIN LA VIDA BOCA! LA SQUADRA ARGENTINA PERDE AI RIGORI CON L'ATLETICO MINEIRO IN COPA LIBERTADORES E NEL TUNNEL SCOPPIA LA MEGA RISSA: 8 FERMATI MA NESSUN ARRESTO - NEL CORRIDOIO DEGLI SPOGLIATOI BOTTE E LANCI DI OGGETTI (PERSINO UN LAVANDINO) TRA GIOCATORI DEL BOCA JRS E ADDETTI DELLA SICUREZZA. C'È CHI HA DENUNCIATO L’USO DI SPRANGHE. LA POLIZIA MILITARE COSTRETTA A USARE SPRAY AL PEPERONCINO – VIDEO

Mauricio Cannone per gazzetta.it

Il Boca Juniors perde ai rigori contro l'Atletico Mineiro negli ottavi di finale di Copa Libertadores e viene eliminato dal torneo. Nel tunnel degli spogliatoi scoppia la mega rissa con gli addetti alla sicurezza, che porta ad 8 fermati: guarda le immagini

boca juniors scontri

Una rissa in puro stile Coppa Libertadores. Protagonisti brasiliani e argentini allo stadio Mineirão, a Belo Horizonte, in Brasile. È iniziata subito dopo la vittoria dell'Atletico Mineiro, ai rigori per 3-1, sul Boca Juniors (0-0 ai 90', stesso risultato dell’andata agli ottavi). E così il club carioca ha raggiunto i quarti di finale. Ma la cronaca sportiva, in questo caso, passa in secondo piano.

boca juniors scontri 9

Perché durante il tragitto per raggiungere lo spogliatoio, i giocatori del Boca si sono scontrati con la sicurezza dell'Atletico e quella dello stadio. Poi, negli accessi agli spogliatoi, è iniziata una rissa generalizzata, che ha coinvolto dirigenti, calciatori, staff di entrambe le società. Dalla delegazione del Boca, così pare, sarebbero stati visti lanciare verso gli agenti della security transenne e persino un lavandino. C'è chi ha denunciato anche l’uso di spranghe. Il presidente dell'Atlético, Sérgio Coelho, per difendersi dalle aggressioni, è stato visto a lanciare bottiglie di plastica d'acqua contro membri della squadra argentina. I brasiliani sostengono che gli argentini hanno provato a invadere il loro spogliatoio mineiro.

boca juniors scontri

SPRAY AL PEPERONCINO— Per porre fine alla rissa e allontanare giocatori e membri dello staff argentino, la Polizia Militare si è vista costretta a usare spray al peperoncino. Il risultato? Alcuni calciatori del Boca per aver inalato il gas hanno a accusato dei malori e sono per questo tornati sul campo dello stadio Mineirão. Nel corso della partita si era già verificata una rissa quando un gol della squadra argentina, messo a segno da Weigandt al 17’ del secondo tempo, era stato annullato per fuorigioco dall’arbitro uruguaiano Esteban Ostojich dopo l’intervento della VAR.

boca juniors 4

NESSUN ARRESTO— Secondo informazioni della Polizia, 8 membri del Boca sarebbero stati fermati per lesioni personali, aggressione e vandalismo. Tra questi: il portiere Javier Garcia, i difensori Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz e Marcos Rojo, l'attaccante Sebastián Villa, il preparatore dei portieri Fernando Gayoso, l'assistente Leandro Somoza e il dirigente Raúl Cascini. Sentiti in questura anche alcuni agenti e addetti alla sicurezza del Mineiro. Le trattative perché nessuno fosse arrestato, nemmeno quelli del Boca, sono comunque andate a buon fine.