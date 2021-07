https://www.leggo.it/sport/calcio/londra_violenza_contro_tifosi_italiani-6075319.html

Da leggo.it

violenza tifosi inglesi caccia all'italiano

Violenza inaudita. Senza senso. Assurda. La rabbia dei tifosi inglesi si tramuta in follia: gli hoolingan inglesi hanno dato vita ad una vera e propria caccia all'italiano fuori dallo stadio di Wembley. Come dimostrano le immagini di questo video, alcuni di loro si sono posizionati davanti all'uscita dello stadio di Wembley dove erano sistemati i tifosi italiani, e hanno iniziato a colpire i nostri connazionali che avevano bandiere tricolore o sciarpe azzurre.

Un tifoso azzurro è stato sgambettato e poi preso a calci mentre era per terra, davanti ad alcuni steward che - impotenti - guardavano le scene di violenza barbara senza muovere un dito.

ITALIA-INGHILTERRA

Ci sono stati già alcune decine di fermi tra i tifosi dell’Inghilterra, accusati di aver assaltato lo stadio prima e dopo la finale di Euro 2020 vinta dagli Azzurri sulla selezione di casa. La polizia di Londra ha confermato che ci sono stati anche attacchi mirati a italiani.

Già durante tutto l’arco della giornata si erano seguiti diversi episodi di scontri in città che avevano portato complessivamente a oltre 40 arresti in 24 ore. Tuttavia, la delusione dei tifosi dei Tre Leoni è sfociata anche in scontri con gli agenti di polizia e le forze dell’ordine, come precisato dalla stessa Metropolitan Police, incrementata di personale per controllare il deflusso dei tifosi dal quartiere. Problemi si sono registrati anche prima dell’inizio del match, sia nei pub della città che davanti lo stadio, con il tentativo di sfondamento di alcuni gruppi che, sprovvisti di biglietto di ingresso, hanno fatto irruzione nell’impianto.

violenza tifosi inglesi caccia all'italiano violenza tifosi inglesi violenza tifosi inglesi caccia all'italiano violenza tifosi inglesi violenza tifosi inglesi