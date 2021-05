LORENZO SONEGO, CUORE TORO E GLADIATORE DEL FORO: DOPO UNA MARATONA DI OLTRE 3 ORE L’AZZURRO BATTE (6-4 6-7 7-6) IL NUMERO 4 DEL MONDO THIEM E VOLA AI QUARTI DEGLI INTERNAZIONALI: DOMANI IL TENNISTA PIEMONTESE, UN PASSATO NELLE GIOVANILI DEL TORINO, AFFRONTERA’ RUBLEV - LA SINDACA DI TORINO APPENDINO: “SONEGO DA PELLE D'OCA. HA RIDEFINITO IL CONCETTO DI "NON MOLLARE MAI” – MATCH SOSPESO ALLE 21.30 PER EVACUARE I TIFOSI CAUSA COPRIFUOCO- VIDEO

Lorenzo Sonego vola ai quarti degli Internazionali d'Italia. Vittoria pazzesca in oltre tre ore di match contro il numero 4 del mondo Thiem. L'azzurro fa suo 6-4 il primo set e perde il secondo al tie-break. Poi il pubblico deve abbandonare la Grand Stand Arena causa coprifuoco. Decisivo ancora il tie-break nel terzo. Ora Sonego sfiderà Rublev venerdì su Sky non prima delle 19.

Claudio Giua per repubblica.it

(..) Dominic Thiem ha ammesso di aver avuto un down dopo la vittoria agli Us Open del settembre scorso. È reduce da una serie di flop, almeno dal suo punto di vista di numero 4 del mondo: fuori ai quarti al Roland Garros e poi a Vienna, che è casa sua; sconfitta all’ultimo atto delle ATP Finals londinesi; eliminazione al quarto turno a Melbourne; uscite di scena anticipate in Quatar e a Dubai; stop in semifinale a Madrid. Il suo avversario nella sessione serale nella Grandstand è l’ultimo italiano in tabellone, Lorenzo Sonego, 26 anni compiuti ieri, che sta attraversando la fase più felice della carriera. Sostenuto dal pubblico entusiasta, il torinese impone il proprio gioco tanto potente quanto vario, con accelerazioni improvvise e strepitosi drop shot. Nel primo set ottiene il break decisivo nel settimo gioco, nel secondo set ha succulente occasioni per conquistarlo nel nono e nell’undicesimo.

Peraltro, Thiem restituisce la cortesia subito dopo, sciupando tre chance di chiudere il set. Il tie break premia di misura l’austriaco. Poi, alle 21.32, la partita viene sospesa per consentire lo sgombero degli spalti e il rientro a casa degli spettatori come prevedono le norme anti-Covid. “Facciamo un passo indietro per andare tutti avanti”, secondo le parole di Diego Nepi, dal quale dipendono l’allestimento e la logistica degli Internazionali. Alla ripresa, dopo quasi 25 minuti di sosta, lo stadio è silenzioso. E triste come nei giorni scorsi.

Quando Lorenzo piazza i suoi passanti lungolinea, a festeggiare sono i gabbiani, dei quali si sente forte lo stridìo. A Dominic sembrano pesare meno le nuovi condizioni ambientali. Subisce un break ma lo recupera subito; ne infligge un secondo all’italiano, che però lotta con straordinaria passione fino al miracolo di riportarsi sul 5 pari e tenere il servizio. Il tie break non è il replay del precedente: ordinato e preciso. Sonego trasforma il primo match point a disposizione: 7-5. Il risultato finale è 6-4 6-7 7-6, nei quarti affronterà Andrey Rublev, che ha eliminato in due set Roberto Bautista Agut, per la felicità del ritrovato pubblico del Foro.

