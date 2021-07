7 lug 2021 19:02

LORO CON IL TIKITAKA, NOI CON IL TUCATUCA – RONCONE: "LORO PALLEGGIANO, NOI PER LA PRIMA VOLTA IN DIFFICOLTÀ. MANCINI È STATO MOLTO ABILE AD ASSEMBLARE QUESTA BANDA DI CALCIATORI CHE STANNO DENTRO UNA BRAVURA NORMALE, SENZA POTER MAI CONTARE SUL LAMPO DI UN FUORICLASSE. E’ STATA UNA NOTTE DI BRIVIDI, MA SIAMO DENTRO UNA FELICITÀ MOLTO ATTESA, INTENSA, CHE PENSIAMO DI MERITARE. SIAMO IN FINALE" - VIDEO