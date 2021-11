A LORY PIACE LA RACCHETTA! – I GIUDIZI DELLA DEL SANTO SUI CAMPIONI DI TENNIS: "BERRETTINI E ZVEREV SONO I PIU' BELLI DELL'ATP; SINNER NON E' SEXY MA SONO SUA FAN; ALCARAZ HA UNA BOCCA BELLISSIMA" - "L’UNICO UOMO CHE MIA HA FATTO PIANGERE? UN EX TENNISTA CHE MI MOLLÒ PERCHE’ VOLEVA DIVENTARE NUMERO 1 AL MONDO: ERA..."

Da Un Giorno da Pecora

LORY DEL SANTO 2

Lory Del Santo e i tennisti più sexy del circuito ATP. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Radio1, la showgirl, che è stata fidanzata con un campione come l'olandese Richard Krajicek, ha dato il suo giudizio sui giocatori più belli in circolazione: “Zverev e Berrettini sono tra i più affascinanti.

Richard Krajicek

Berrettini in particolare è molto bello anche se non mi piace il suo abbigliamento in campo, sbaglia qualcosa da quel punto di vista” Le piace esteticamente Jannik Sinner? “Non è per niente sexy ma quando l'ho visto ho capito subito che era un piccolo genio del tennis, io sono una sua fan”. Come mai non le piace fisicamente? “Non è che non mi piaccia, è un bel ragazzo, ma ad esempio ha il polpaccio piccolo”. E chi altro le piace del torneo APT? “Un altro molto sexy poi è Carlos Alcaraz, che ha solo 18 anni e una bocca bellissima”

