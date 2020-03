LOTITO-AGNELLI: SIPARIETTO DA COMMEDIA ALL’ITALIANA – IL PRESIDENTE DELLA LAZIO: “OH, IL CORONAVIRUS SE STA A RITIRÀ”. E AGNELLI: “ORA SEI ANCHE UN ESPERTO VIROLOGO” – ASSEMBLEA DI LEGA MOVIMENTATA CON LOTITO CHE DICE DI ESSERE IN CONTATTO CON "MEDICI LUMINARI IN PRIMA LINEA, NO CO’ QUELLI DELLE SQUADRE". LA REPLICA DI AGNELLINO…

Daniele Triolo per pianetamilan.it

Lotito Agnelli-

Ieri, in video-conferenza, si è svolta l’Assemblea della Lega Serie A per fare il punto sulla situazione del calcio italiano, fermo dal 9 marzo scorso per la pandemia da coronavirus, e per capire se, davvero, ci siano gli estremi per ricominciare a giocare ciò che resta dalla stagione 2019-2020 quando l’emergenza sanitaria sarà alle spalle oppure se, per quest’anno, il campionato è da considerarsi concluso così.

Uno stop alla Serie A comporterebbe tante perdite economiche per i club i quali, dunque, hanno chiesto aiuto al Governo in in documento redatto in sei punti fondamentali. Ad animare, però, l’assemblea della Lega Calcio è stato il siparietto surreale tra Claudio Lotito, Presidente della Lazio, ed Andrea Agnelli, Presidente della Juventus. Il patron del sodalizio biancoceleste è tra coloro i quali spingono per tornare a giocare: ciò, forse, dettato anche dalla grande annata che stava disputando la compagine di Simone Inzaghi fino allo stop.

andrea agnelli 3

Per convincere gli altri colleghi della possibilità di tornare a calcare i campi da calcio anche in tempi brevi, Lotito se n’è uscito così: “Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà!“, riferito, chiaramente, alla diffusione del CoVid_19 sul suo suolo italiano. “Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre…“. Tra risate, battute e scongiuri è arrivata la replica stile ‘sit-com‘ di Agnelli: “Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo“.

andrea agnelli 1 lotito andrea agnelli 2