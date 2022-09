LOTITO DI LOTTA E DI BALERA! I VIDEO DELLA BOMBASTICA CAMPAGNA ELETTORALE A PASSO DI DANZA DEL PATRON DELLA LAZIO TRA CORI E BIRRETTE CON I PISCHELLI ("LOTITO IS ON FIRE") E UN LISCIO CON LE SCIURE – IL PRESIDENTE DELLA LAZIO CERCA DI PIACERE A TUTTI. SI E’ MESSO A GIOCARE A BRISCOLA IN UN BAR E A FARE AUTOIRONIA: "CON LOTITO IL RISULTATO È GARANTITO" - E CON QUESTE DANZE SFRENATE SI CANDIDA PREPONTEMENTE ANCHE COME OSPITE DI "BALLANDO" - VIDEO

Lotito che gioca a scopa in Molise dove si è praticamente trasferito pic.twitter.com/85BY1wRvWd — Luca (@ilmolisan0) September 14, 2022

https://video.corriere.it/bevute-canti-balli-claudio-lotito-campagna-elettorale/25400b72-368e-11ed-abb6-02eafcf44338

Clemente Pistilli per roma.repubblica.it

Il candidato FI per il Molise scatenato cerca di piacere a tutti ed essere sempre a ritmo, tanto I Watussi quando con Let's Twist Again, fino a un più romantico That's amore. Il 25 settembre del resto si avvicina e pazienza se per entrare in Parlamento è necessario anche un improvvisato "Ballando con le stelle"

Di lotta e di balera. In Molise uno scatenatissimo Claudio Lotito salta da un centro all'altro della piccola regione e lo fa a passo di danza.

Quattro anni fa il patron della Lazio è rimasto fuori dal Parlamento. Candidato al Senato in Campania, con Forza Italia, non ce l'ha fatta e il ricorso con cui ha contestato l'elezione del collega Vincenzo Carbone non gli è servito: la legislatura è finita senza che arrivasse una decisione definitiva sul seggio contestato. Questa volta l'imprenditore non vuole perdere.

Sempre con FI ci riprova e, per entrare a Palazzo Madama, ha puntato sul Molise, dove passa con disinvoltura da un pub con musica da discoteca e cori da stadio, dove muovendosi a ritmo cerca di piazzare i suoi santini elettorali ai possibili elettori più giovani, a balli di gruppo con un elettorato più maturo.

Lotito cerca di piacere a tutti ed essere sempre a ritmo, tanto con I Watussi quando con Let's Twist Again, fino a un più romantico That's amore. Un po' azzurro dei tempi d'oro e un po' Cetto La Qualunque. Del resto l'aspirante senatore ha esordito con una gaffe sbagliando persino regione. "È vero, io non conosco il Molise, anche se conosco l'Abruzzo perché mio nonno era di Amatrice", ha detto alla presentazione della sua candidatura. Ma poi è arrivato anche a promettere un risarcimento al Campobasso per l'incontro perso con la Lazio nel 1987.

Insomma: più calcio per tutti. E come se non bastasse si è messo anche a giocare a briscola in un bar di Tufara e a fare autoironia: "Con Lotito il risultato è garantito".

Di balera in balera il 25 settembre del resto si avvicina e pazienza se per entrare in Parlamento è necessario anche un improvvisato "Ballando con le stelle".

