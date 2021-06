LOTITO NELL’OCCHIO DEL CICLONE - LA FIGC BOCCIA LA PROPOSTA DI TRUST DELLA SALERNITANA – IL PRESIDENTISSIMO AVRÀ TEMPO FINO A SABATO PER CORREGGERE I RILIEVI CHE SONO STATI FATTI DALLA FEDERCALCIO SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA, ALTRIMENTI VERRÀ CONVOCATO UN CONSIGLIO STRAORDINARIO E LA MANCATA ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ GRANATA POTREBBE DIVENTARE DEFINITIVA

lotito

(ANSA) La Federcalcio ha appena bocciato - apprende l'ANSA - la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla Salernitana (una del figlio di Claudio Lotito, Enrico e l'altra di suo cognato Marco Mezzaroma) dando tempo fino a sabato alle 20 per risolvere i problemi.

Da parte della Figc è stato evidenziato come, "in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio 'blind trust'. La Figc rileva, inoltre, che non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti".

lotito claudio lotito proprietario di salernitana e lazio gravina lotito