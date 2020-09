9 set 2020 15:04

LOTITO, TANTO TUONO’ CHE PERSE! SVOLTA STORICA PER IN CALCIO ITALIANO: LA LEGA SERIE A DA' IL VIA LIBERA AI FONDI DI PRIVATE EQUITY. SCONFITTA LA LINEA DEL PATRON LAZIALE. E’ LA VITTORIA DI DAL PINO. LE 20 SOCIETÀ HANNO VOTATO ALL'UNANIMITÀ - NESSUNA DECISIONE ANCORA SULLE DUE OFFERTE PERVENUTE DALLA CORDATA CVC, ADVENT E FSI (DA 1,625 MILIARDI PER IL 10%) E DAL DUO BAIN-NB RENAISSANCE (1,35 MILIARDI SEMPRE PER IL 10%)…