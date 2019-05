14 mag 2019 10:11

IL ‘NEW YORK TIMES’ SGANCIA LA BOMBA: IL CITY VERSO L' ESCLUSIONE DALLA CHAMPIONS PER UN ANNO - L' ACCUSA È QUELLA DI AVER AGGIRATO LE REGOLE DEL FAIR PLAY FINANZIARIO DELL' UEFA ATTRAVERSO UN SISTEMA DI SCATOLE CINESI CON SOCIETÀ NEI PARADISI FINANZIARI COME LE CAYMAN – QUELLE ENTRATE “GONFIATE” DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE - LA DECISIONE DELL’UEFA POTREBBE ARRIVARE IN SETTIMANA