‘’IL CALCIO ITALIANO AVRÀ DEI PROFONDI E DURATURI GIOVAMENTI DA UNO COME MOURINHO'’ – L’INTERVISTA ALL’EX PRESIDENTE DELL’INTER, MASSIMO MORATTI, SULL’INGAGGIO DI MOURINHO DA PARTE DELLA ROMA: "QUESTA EVENTUALE GELOSIA, SE COSÌ VOGLIAMO DEFINIRLA, NON HA ALCUN SENSO. IN FONDO ANCHE HELENIO HERRERA, DOPO I TRIONFI, ANDÒ AD ALLENARE LA ROMA. MOURINHO MI HA MANDATO UN MESSAGGIO, MI HA SCRITTO..."

Andrea Galli per il "Corriere della Sera"

Presidente Massimo Moratti, disturbiamo?

MORATTI MOURINHO

«No, prego. Tanto sono in macchina nel traffico».

La notizia, che per forza sta producendo un gran clamore e non soltanto in Italia, è proprio di questi secondi: l' ha sentita?

«Certo, mi aveva mandato un messaggio».

Chi?

«Lui, Mourinho».

Ah. Per dire cosa?

«Concreto come al solito. Tre parole. Non ne servivano altre».

E quali sono state, le sue tre parole?

«"Ci vediamo presto"».

MORATTI MOURINHO 2

Avete mantenuto i contatti, in questi undici anni?

«E perché non avremmo dovuto? C' è stima, spero reciproca. Da parte mia, indiscussa. E le confiderò, io sono contento per lui. Moltissimo. Gliel' ho detto e glielo ribadirò alla prima occasione».

Davvero?

«Certo. Non vedo il motivo di recitare delle parti... Si tratta di un bel progetto, una bella piazza, una bella tifoseria, una grande avventura per la proprietà della Roma. Mourinho farà bene. O quantomeno, ci sono le condizioni perché questo avvenga».

Jose Mourinho

E il passato interista?

«Appunto, è il passato. Insieme a lui abbiamo vinto tutto. Rimarranno stagioni indimenticabili, superfluo stare qui a sottolinearlo».

Quindi, sul serio, non ci è rimasto male? Forse si dava per scontato che, dopo l' Inter, Mourinho non avrebbe mai più allenato in Italia Cioè ovunque nel mondo ma non da noi...

«Per carità Il calcio italiano avrà dei profondi e duraturi giovamenti da uno come Mourinho. La sua ironia, la sua intelligenza, le sue provocazioni, la sua presenza mediatica, le sue enormi capacità professionali»

In verità il mister José Mourinho arriva da un' infilata di esoneri Sarà mica che ha perso colpi? Sarà mica che le sue recenti negative esperienze, da ultima quella al Tottenham, stanno scalfendo il mito? Se mettiamo in fila quanto combinato in Inghilterra, insomma...

mourinho

«Su su, dai... Gli esoneri fanno parte del gioco del pallone. Ci stanno, punto. I fattori alla base dei successi sono infiniti, come sono infinite le coordinate necessarie per trasformare stagioni ordinarie in stagioni che rimangono negli annali... A Roma, ripeto, e mi limito a riferire quanto leggo e sento, sembra ci sia un piano concreto e serio, articolato nei prossimi anni. In questo senso Mourinho è la persona giusta».

Glielo chiedono spesso: Mourinho e Conte, Conte e Mourinho. Ecco, i due sono allenatori antitetici, oppure hanno punti in comune, e se sì quali?

MORATTI MOURINHO 3

«Mourinho posso dire di conoscerlo nei dettagli. A differenza di Conte. Di conseguenza, non sono in grado di rispondere».

Comunque all' Inter Conte va bene? Avanti tutta con lui?

«Assolutamente sì».

Perdoni l' insistenza molesta, ma magari è pensiero di alcuni o parecchi interisti e il suo parere è dirimente: non provoca fastidio, per tacere di peggio, vedere Mourinho, il generale del Triplete, su una panchina italiana che non sia quella interista?

«Questa eventuale gelosia, se così vogliamo definirla, non ha alcun senso. In fondo anche Helenio Herrera, dopo i trionfi, andò ad allenare la Roma. Non mi risulta che all' epoca la sua scelta avesse disturbato gli animi dei tifosi».

MORATTI MOURINHO 4

Aspetti, andiamo a guardare le statistiche: HH vinse una coppa Italia e una coppa anglo-italiana, non il campionato

«Infatti qui nessuno parla di campionato Noi dobbiamo aprire un ciclo puntando di nuovo allo scudetto e ad avanzare in Champions».

Presidente, sta ridendo spesso. Possiamo sapere il motivo?

«Il ritorno di Mou mi piace proprio un sacco. Mi diverte. Ne avevamo bisogno».

MORATTI MOURINHO 6 MORATTI MOURINHO 5