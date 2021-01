‘SEMPRE TU MARESCA’ - CONTE SI BECCA 2 GIORNATE DI SQUALIFICA DOPO LO SCAZZO CON L’ARBITRO DURANTE E AL TERMINE DELLA GARA CON L’UDINESE: NEL TUNNEL DEGLI SPOGLIATOI, L’EX CT HA AFFRONTATO IL DIRETTORE DI GARA CON “FARE MINACCIOSO URLANDOGLI UN'ESPRESSIONE GRAVEMENTE OFFENSIVA...” – LE PAROLE DELL’ARBITRO CHE HANNO ALIMENTATO LA RABBIA DEGLI INTERISTI: “ACCETTATE QUANDO NON RIUSCITE A VINCERE” – VIDEO

Da gazzetta.it

conte maresca

Il Giudice Sportivo ha reso noto le decisioni e la lista degli squalificati di Serie A dopo le partite valide per il 19esimo turno. Il tecnico dell'Inter Antonio Conte è stato squalificato per due gare (con ammenda di 20 mila euro) "per aver continuato a protestare in maniera veemente - si legge nel comunicato ufficiale della Lega -, successivamente al provvedimento di ammonizione,

proferendo a gran voce frasi irrispettose nei confronti del Direttore di gara che proseguivano anche dopo il provvedimento di espulsione prima di lasciare il terreno di giuoco; nonché per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato il Direttore di gara medesimo con fare minaccioso urlandogli un'espressione gravemente offensiva..."

conte oriali maresca

Salteranno invece un turno, perché ammoniti e già diffidati: Samir (Udinese), Gosens (Atalanta), Kulusevski (Juve), Magnani (Hellas Verona), Nandez (Cagliari).