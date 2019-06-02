A ‘STO GIRO TE MENO – UN TIFOSO LO FA CADERE, IL CICLISTA COLOMBIANO LOPEZ LO PRENDE A SCHIAFFI – IL SUPPORTER E’ CARAMBOLATO SU UN ALTRO SPETTATORE ED E’ FINITO SULLA MAGLIA BIANCA – “LA MIA REAZIONE? ADRENALINA PURA, PENSAVO DI POTER VINCERE LA TAPPA” - VIDEO

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L'imprevisto, la caduta, la furia. Protagonista - a 5 chilometri dall'arrivo della ventesima tappa del Giro d'Italia, tra Feltre e Croce d'Aune-Monte Avena - il ciclista Miguel-Angel Lopez, leader con la sua Maglia Bianca della classifica dei giovani. Il ciclista era stato affiancato da un tifoso che lo seguiva incitandolo durante una salita. L'uomo però è finito contro un altro spettatore carambolando sul ciclista che è inevitabilmente caduto. Così la furia del colombiano che ha schiaffeggiato il tifoso. All'arrivo Lopez ha commentato: "Ero furibondo, pensavo di poter vincere la tappa. La mia reazione? Adrenalina pura. In quei momenti è difficile controllarsi".

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