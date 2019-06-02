A ‘STO GIRO TE MENO – UN TIFOSO LO FA CADERE, IL CICLISTA COLOMBIANO LOPEZ LO PRENDE A SCHIAFFI – IL SUPPORTER E’ CARAMBOLATO SU UN ALTRO SPETTATORE ED E’ FINITO SULLA MAGLIA BIANCA – “LA MIA REAZIONE? ADRENALINA PURA, PENSAVO DI POTER VINCERE LA TAPPA” - VIDEO-
CASTELLI DI CARTA – LA PARABOLA TORMENTATA DI MARCO CARTA, DA PARRUCCHIERE NEL SALONE DELLA ZIA ALLE VITTORIE DI AMICI E SANREMO, FINO AL PROCESSO PER FURTO – È STATO IL PRIMO IDOLO DELL’ERA DEI TALENT E POI PARAFULMINE DI CHI LI CONTESTA, E I PROBLEMI PER LUI SONO INIZIATI CON L’EFFETTO SOSTITUZIONE: CARATTERE SPIGOLOSO, SI ERA FATTO MOLTI NEMICI, TRA I CRITICI E GLI ADDETTI AI LAVORI – IL COMING OUT SOFFERTO IN TV E LA STRANA STORIA DEL FURTO ALLA “RINASCENTE”
IL GOVERNO HA I GIORNI CONTATI – SALVINI E DI MAIO HANNO UN MESE DI TEMPO PER DECIDERE SE CONTINUARE COSÌ, FARE IL RIMPASTO O ANDARE A ELEZIONI – DAL QUIRINALE HANNO FATTO CAPIRE CHE SI ASPETTANO UNA RISPOSTA AL MASSIMO ENTRO METÀ LUGLIO, ANCHE PERCHÉ SOLO SCIOGLIENDO LE CAMERE PRIMA DI AGOSTO SI POTRÀ VOTARE A SETTEMBRE E GARANTIRE L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO…
TUTTI I GUAI DI UNICREDIT – IN UN ANNO IL TITOLO HA PERSO IL 35% A PIAZZA AFFARI, IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE E MUSTIER CONTINUA A STACCARE PEZZI ALL'ISTITUTO (L’ULTIMO FINECO) – GLI INVESTITORI SONO IN PRESSING PER LA SOTTOVALUTAZIONE IN BORSA E TRA GLI AZIONISTI C’È MAL DI PANCIA – I RUMORS SU COMMERZBANK E IL DOSSIER CARIGE
VOLEVI SOLO SOLDI (ALICE) – VI RICORDATE DELLA BAGNINA CHE NON TROVAVA LAVORO PERCHÉ TROPPO BELLA, E “AVREBBE DISTRATTO I BAGNANTI”? LA STORIA HA AVUTO UN LIETO FINE: FINALMENTE È RIUSCITA A TROVARE LAVORO NELLE SPIAGGE LIBERE DI PESARO E FANO – LEI NON SI SBILANCIA: “PER SCARAMANZIA NON HO ANCORA DETTO NIENTE A NESSUNO PERCHÉ DEVO ANCORA FIRMARE IL CONTRATTO. CON ME CI SONO ALTRE DUE RAGAZZE CHE…”
PARTY HARD - IN SPAGNA LA FESTA PROMOZIONE DELL'ESPORTIU LLANÇÀ SI È TRASFORMATA IN UN FESTINO A LUCI ROSSE QUANDO NELLO SPOGLIATOIO HA FATTO IRRUZIONE UNA SPOGLIARELLISTA VESTITA DA “CATWOMAN” CHE HA INTRATTENUTO GIOCATORI E TECNICI CON MOVENZE DA CLUB PRIVATO PIÙ CHE DA CLUB SPORTIVO – IL VIDEO HA SCATENATO LE POLEMICHE E IL DIRIGENTE CHE AVEVA ORGANIZZATO L’ESIBIZIONE…(VIDEO HOT)
CAFONALINO – TUTTO IL CINEMA ITALIANO RADUNATO AL MAXXI PER LA CERIMONIA DELLE NOMINATION DEI “NASTRI D’ARGENTO”: 11 CANDIDATURE PER “IL TRADITORE” DI BELLOCCHIO, CON PIERFRANCESCO FAVINO NEI PANNI DI TOMMASO BUSCETTA – “BLUE” CARPET D’ECCEZIONE CON BARBARESCHI, PANATTA, ISABELLA FERRARI E DOMENICO PROCACCI IN CHIODO NERO – ALESSANDRO BORGHI, PAOLA CORTELLESI, MICAELA RAMAZZOTTI, VALERIA GOLINO: TUTTI I CANDIDATI…
PUB PUBICO - IL “NORMAN'S COACH AND HORSES”, UNO DEI PIÙ ANTICHI PUB DI LONDRA, HA OTTENUTO LA LICENZA PER NUDISTI NELLA SPERANZA CHE LA MOSSA RIESCA A SALVARE IL LOCALE DALLA CESSIONE A UNA GROSSA CATENA – I CLIENTI ENTRANO, SI SPOGLIANO E INIZIANO A TRACANNARE BIRRA - “DOPO UN PO’ DIMENTICHI DI ESSERE NUDO…” DICONO GLI AVVENTORI CHE…
GIÙ LA MASCHERA – NON SEMPRE UN SORRISO VUOL DIRE STARE BENE: MOLTE PERSONE SONO AFFETTE DALLA COSIDDETTA “SMILING DEPRESSION”, UN DISTURBO SUBDOLO DIFFICILE DA DIAGNOSTICARE - TALE DEPRESSIONE PUÒ INIZIARE PRESTO NELLA VITA E DURARE A LUNGO. DIVERSAMENTE DA ALTRE NELLE QUALI L'INSONNIA È UN CAMPANELLO DI ALLARME, IN QUESTA FORMA IL BISOGNO DI DORMIRE IN GENERE AUMENTA E L'ANGOSCIA TENDE A SALIRE SOPRATTUTTO LA…