15 nov 2022 13:30

A LUGLIO GRAVINA CHIESE DI RIMUOVERE D’ONOFRIO, MA L’AIA DISSE DI NO – L’ASSOCIAZIONE ARBITRI SAPEVA CHE IL PROCURATORE CAPO (ARRESTATO PER NARCOTRAFFICO) TRAMAVA PER FAVORIRE O BLOCCARE LE CARRIERE DEGLI ARBITRI. LO DIMOSTRANO SEI REGISTRAZIONI AUDIO. GRAVINA ESCLUDE PER ORA IL COMMISSARIAMENTO DELL'AIA: "MA SE DOMANI DOVESSERO EMERGERE ALTRI ELEMENTI SARA' TRENTALANGE A FARE UN PASSO INDIETRO" - IL CONSIGLIO FEDERALE HA DECISO CHE LA GIUSTIZIA DEGLI ARBITRI PASSERA' SOTTO L'EGIDA DELLA FIGC...