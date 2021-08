LUKAKU CI PRENDE PER FESSI– MA PER QUANTE SQUADRE TIFAVA DA BAMBINO “BIG ROM”? APPENA ARRIVATO A LONDRA HA “RIVELATO” CHE DA PICCOLO HA SEMPRE TENUTO PER IL CHELSEA. GIÀ, E PRIMA PER L’INTER, L’ANDERLECHT, L’EVERTON, IL MANCHESTER UNITED – “IL GIORNALE”: “STUPISCE CHE QUALCUNO PERDA TEMPO ANCORA A INSEGUIRE QUESTE PAROLE AL VENTO, IN UN CALCIO DOVE C'È CHI BACIA LA MAGLIA E LO SCUDETTO SUL PETTO E POI VOLTA LE SPALLE AL PASSATO SENZA PROBLEMI…”

Elia Pagnoni per “il Giornale”

romelu lukaku chelsea

Ma davvero nel mondo del calcio c'è ancora qualcuno che crede alle favole? Pare che molti tifosi dell'Inter si siano indignati dopo aver scoperto che non era vero che Romelu Lukaku tifava Inter fin da bambino, come aveva ribadito a maggio in una intervista al Corsera.

O per lo meno che tifava solo Inter. Perché alla presentazione del belga nella sede del Chelsea, il candido Romelu ha spiegato di aver «sempre tifato per il Chelsea sin dall'infanzia». D'altra parte, si sa, al cuore dei bambini non si comanda, come ai desideri: un giorno vogliono una cosa, il giorno dopo ne sognano già un'altra.

romelu lukaku 2

E il buon Lukaku, probabilmente come tutti i bambini di Anversa, un giorno tifava Inter e l'altro tifava Chelsea. Ma, sotto sotto, crediamo che abbia tifato anche per Anderlecht, West Bromwich, Everton e Manchester United.

Perché stupirsi del tifo giovanile di Lukaku, se lo stesso Ibra appena arrivato alla corte di Moratti confessò di aver sempre tifato per l'Inter? Perché gli piacevano i colori nero e blu e in Svezia l'Atalanta non era così famosa, altrimenti avrebbe simpatizzato anche per i bergamaschi. Poi però aggiunse che gli piacevano anche il Milan e la Juve e non a caso andò a vestire anche quelle maglie

lukaku da bambino

Stupisce che qualcuno perda tempo ancora a inseguire queste parole al vento, in un calcio dove dopo ogni partita c'è chi bacia la maglia e lo scudetto sul petto e poi volta le spalle al passato senza problemi, inseguendo i procuratori. Ma c'è anche chi, come Lukaku, si meraviglia che i suoi ex tifosi non l'abbiano presa bene: romantici sì, ma fessi non ancora.

