A LUME DI “NOSO” NON E’ UNA CATTIVA IDEA  – IL FIGLIO DI MARCO NOSOTTI: “MIO PADRE E’ IN CAMERA MIA CHE FA LA DIRETTA SU ‘SKY SPORT 24’. LA TENTAZIONE DI ENTRARE E SPARARE UNA CAZZATA È ENORME…” (IN ALTERNATIVA POTREBBE ANDAR BENE ANCHE UN GAVETTONE VISTO CHE E’ ABITUATO)

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