Sono in sala a guardare sky sport 24 con mio padre live in camera mia che fa la diretta su sky sport 24— Giulio Nosotti (@Giulio_Nosotti) March 30, 2020
il figlio di marco nosotti marco nosotti
Nosotti NOSOTTI Marco Nosotti nosotti MARCO NOSOTTI
A LUME DI “NOSO” NON E’ UNA CATTIVA IDEA – IL FIGLIO DI MARCO NOSOTTI: “MIO PADRE E’ IN CAMERA MIA CHE FA LA DIRETTA SU ‘SKY SPORT 24’. LA TENTAZIONE DI ENTRARE E SPARARE UNA CAZZATA È ENORME…” (IN ALTERNATIVA POTREBBE ANDAR BENE ANCHE UN GAVETTONE VISTO CHE E’ ABITUATO)-
Sono in sala a guardare sky sport 24 con mio padre live in camera mia che fa la diretta su sky sport 24— Giulio Nosotti (@Giulio_Nosotti) March 30, 2020
il figlio di marco nosotti marco nosotti
Nosotti NOSOTTI Marco Nosotti nosotti MARCO NOSOTTI
ORBAN, UN LEADER SEMPRE MENO POPOLARE – IL PPE È IN FORTE IMBARAZZO PER I ‘PIENI POTERI’ CHE SI È PRESO IL PREMIER UNGHERESE– PER ORA L’APPARTENENZA DEL SUO PARTITO, FIDESZ, ALLA FAMIGLIA POPOLARE È CONGELATA, MA POTREBBE ESSERE LUI A FARE LE VALIGIE E ANDARSENE PER FARE UN GRUPPO CON LA MELONI, SALVINI E I POLACCHI (MA GLI CONVIENE?)
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
ERA IN MEZZO A NOI E NON LO SAPEVAMO? - UN TEAM DI RICERCA INTERNAZIONALE IPOTIZZA CHE IL CORONAVIRUS POSSA ESSERE IN CIRCOLAZIONE DA ANNI: GLI STUDIOSI PENSANO CHE LO SPILLOVER, IL SALTO DI SPECIE DA ANIMALE A UOMO, POSSA RISALIRE AD ANNI O ADDIRITTURA DECENNI FA E CHE IL VIRUS ABBIA CIRCOLATO IN PICCOLI GRUPPI DI PERSONE - SOLO DI RECENTE, TUTTAVIA, AVREBBE SVILUPPATO LA MUTAZIONE CHE L’HA TRASFORMATO NEL PATOGENO “KILLER”…