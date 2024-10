LUNA (ROSSA) CALANTE - LA BARCA ITALIANA PERDE LE DUE REGATE DEL DAY 6 DELLA FINALE DELLA LOUIS VUITTON CUP - GLI INGLESI DI INEOS SI PORTANO SUL 6-4, CONCLUDENDO LA GARA CON 23 SECONDI DI VANTAGGIO - IL TEAM BRITANNICO E' A UN SOLO PUNTO DALL'IMPORSI NELLA SFIDA

(ANSA) - Seconda sconfitta di giornata per Luna Rossa nella 10/a regata della finale della Louis Vuitton Cup. Con la nuova vittoria Ineos Britannia su porta sul 6-4, ad un solo punto per imporsi nella sfida. Domani riposo, venerdì le prossime regate.

2. LUNA ROSSA PERDE LA PRIMA, LA LOUIS VUITTON CUP SI ALLONTANA: 4-5

Non va bene. Oggi nel Day 6 della finale della Louis Vuitton Cup non è successo nulla di terribile, nel senso che non ci sono stati incidenti, ma la regata per Luna Rossa è andata persa. […]

La regata è cominciata con un brivido nell’approccio alla linea dello start, con entrambi i team in anticipo, Luna Rossa passa davati a Ineos, a un soffio dalla loro prua, Ben Ainslie protesta, ma i giudici non lo ascoltano. […] Va notato che Luna Rossa ha un fiocco più piccolo di Ineos, iato che potrebbe fare perdere qualcosa in poppa forse. Una scelta iniziale dettata dalle previsioni, che davano il vento in crescendo, ed invece è diminuito.

Se la partenza è pari, il primo lato di bolina offre una serie di incroci che vedono comunque gli inglesi prendere più velocità.. Sul cancello Ineos arriva in anticipo di 16 secondi, fa una finta sulla boa da passare, riesce ad ingannare Luna e poi accelera. Prende 198 metri e non li lascia più. Allarga i gomiti, per difendere il suo vantaggio, che di lato in lato aumenta. Navigare non è semplice, all’inizio della leg 5 Luna s’infila in un’onda e fa venire i brividi ai suoi tifosi, ma controlla. Il problema è che gli inglesi non sbagliano nulla.

Fine della partita. Il punteggio sale a 5-4 per i britannici. “Non sento pressione”, dice il timoniere Checco Bruni. “Pensiamo alla prossima regata”