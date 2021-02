LUNA ROSSA RESTA A TERRA: LA COPPA AMERICA NON COMINCIA PRIMA DEL 10 MARZO - GLI ORGANIZZATORI RINVIANO LE PRIME DUE GIORNATE DI REGATE PER L'EMERGENZA COVID A AUCKLAND. IL LOCKDOWN È STATO DICHIARATO PER 7 GIORNI A PARTIRE DALLA MATTINA DI DOMENICA – IL CALENDARIO PREVEDE UNA FINALE AL MEGLIO DELLE 13 REGATE, CON LA VITTORIA ASSEGNATA A CHI PER PRIMO NE VINCE 7. ATTENZIONE: IL REGOLAMENTO STABILISCE CHE NON SI POSSA ANDARE OLTRE IL PRIMO MAGGIO IN REGATE NELL’EMISFERO SUD, MA...

Gian Luca Pasini per gazzetta.it

LUNA ROSSA 1

Nuovo calendario per la Coppa America dopo che il governo aveva deciso di riportare al livello 3 di allerta Covid nella città di Auckland e 2 nel tutto il resto del Paese. La decisione è stata presa da Ace, il braccio organizzativo di Team New Zealand, che ha deciso di spostare le prime regate alla prossima settimana. Per il momento la Coppa America numero 36 fra lo sfidante Luna Rossa e il defender Team New Zealand non incomincerà prima di mercoledì 10 marzo. Ma la data potrebbe anche essere rivista.

LUNA ROSSA

Come noto, il lockdown attuale è stato previsto per 7 giorni a partire dalla mattina di domenica. "Abbiamo sempre affermato di volere gareggiare, ove possibile, in una condizione di Livello 1 di allerta per la città, e lo manteniamo ancora adesso. Quindi stiamo valutando tutte le possibilità e per il momento abbiamo di non incominciare la regata prima del 10”, ha detto Tina Symmans, presidentessa di Ace.

Patrizio Bertelli

A questo punto, quindi, saltano le prime 4 regate previste nel weekend e la giornata uno, con due prove, resta fissata a mercoledì 10, in attesa di nuovi sviluppi legati al Covid (il lockdown è stato imposto dopo che si è trovato positivo un 21enne asintomatico che per tre giorni si è recato all’Università e anche in una palestra, quindi si temono altri contagi).

luna rossa nembro

CALENDARIO— Come noto il calendario prevede una finale al meglio delle 13 regate, con la vittoria assegnata a chi per primo ne vince 7. Il Deed of Gift, la “costituzione della Coppa America”, prevede che non si possa andare oltre il primo maggio in regate nell’emisfero Sud, ma quella ipotesi estrema, francamente, sembra adesso impossibile da considerare. Considerando che con due regate al giorno basterà trovare, al massimo, 7 giorni di regate.

LUNA ROSSA 1

Ad ogni modo, se può consolare, nella giornata di sabato il vento forse sarebbe stato troppo per regatare e quindi (forse) si sarebbe comunque annullato il programma. Resta comunque inteso che domani, lunedì, resta fissato il giorno per “dichiarare” le barche. La configurazione scelta domani non potrà più essere cambiata per tutta la serie. Dopo sarà possibile solo sostituire le vele. Una difficoltà in più fare la scelta giusta, con un spettro temporale che si allarga ad almeno le prossime due settimane.

